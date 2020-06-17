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黃天牧與金融科技會面　業者：跨部會協調拖慢腳步

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧今召開金融科技業者座談會。記者戴瑞瑤／攝影
金管會主委黃天牧今召開金融科技業者座談會。記者戴瑞瑤／攝影

金管會主委黃天牧今召開上任後第一場業者座談會，首場就選擇與金融科技業者碰面，整場公聽會耗時近三小時，多家金融科技業者與學者提出建議，包含與金融業合作有阻礙、金管會應主動擔任「大家長」協助跨部會協調、發放分級牌照等。

黃天牧聽完業者建議後表示，這次疫情造成金融電子支付與網路交易量大增，「這是一個回不去的趨勢」，金融科技業者認為法規不夠精確、跨部會協調等，先從替業者解決小問題開始，讓業者對金管會監理有信心；創新不可能完全沒有風險，對監理機關來講，難免有時會有跟預期不一樣的地方，但有回饋改進機制，希望業者給予監理機關一些包容，也期待業者提出對台灣有幫助的跨境計畫。

台灣金融科技協會理事長蔡玉玲表示，金融科技產業若不涉及傳統金融，到底歸不歸金管會管？碰到問題到底要找哪個單位？業者花長時間做跨部會協調，「但很多部會常最後都只說金管會還沒點頭」，跨部會協調真的拖慢發展腳步，金管會應扮演起金融科技業者的「大家長」角色。

台灣金融科技董事長王可言表示，今年是台灣推動金融科技第五年，成績只能說是「尚可」，金融科技業者跟金融業合作一直都很辛苦，因金融業認為金融科技業者是未來的競爭者。好好投資總經理楊少銘也指出，以銀行與金融科技合作監理沙盒實驗為例，銀行要為股東負責，高層投入資源不足，建議金管會多給予銀行誘因，例如表揚或監理優惠措施等。

王可言也建議金管會核發分級執照，對此台大法律系教授楊岳平認為，過去科技業者不希望受監管，但現在金融科技業者希望有特殊法規與主管機關，因為金融科技業若沒有牌照，就無法拓展金融業務，沒有受到主管機關的認可，消費者也不敢使用相關服務。建議金管會在風險可控情況下，發放分級牌照可稍微寬鬆或大膽，依照不同規模給予不同牌照。

中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬則建議，開放聯徵中心資料給第三方服務業者，例如虛擬通貨業者。很多人說台灣不可能做出金融科技獨角獸，但澳洲人口跟台灣差不多，卻誕生出許多獨角獸，不管是要跟銀行合作，或獨立運作來挑戰銀行，希望金管會多鼓勵金融科技發展。

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