華南金：李啟賢將接華南永昌證董座
華南金今（17）日代子公司華南永昌證公告，新任董事長將由證基會董事長李啟賢接任。據悉，總經理遺缺仍難產，畢竟公司規模較小、薪酬與民營券商相較無競爭力，又需要全方位專業的人才，尋才之路困難重重。
華南永昌證券3月因權證避險作業，不僅導致鉅額虧損，還遭金管會重懲，財政部下令該公司董事會需全面改組後，而李啟賢出現於日前公告的新董事名單中。
由於過去華南永昌證券董座大多由金控或銀行端退休高層轉任，此次財政部有介入人事，要求應由專業經理人擔任，而先前就有傳出會由金管會退休官員接任，資歷足以勝任。
李啟賢現任證基會董座，歷任證期局局長、前櫃買中心與證交所總經理，證券資歷相當豐富，也符合財政部與母集團華南金選才條件。
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