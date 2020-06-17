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金融科技須整合 機器人幫退休族理財

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
金管會邀4大科技協會及專家座談金融科技，主委黃天牧（左）特別採方型座位以示對等。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
金管會邀4大科技協會及專家座談金融科技，主委黃天牧（左）特別採方型座位以示對等。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

金融科技需要跨部會整合管理。」金管會17日邀4大科技協會及專家座談金融科技，主委黃天牧特別採方型座位以示對等。業者希望虛擬貨幣、智能合約等都有對應主管機關，學者則認為，與其島內競爭不如放眼國際，甚至利用機器人理財造福退休族。

17日的金融科技座談會中，業者針對虛擬貨幣、洗錢防治機制、風險分級、對STO證券型代幣發行的規範，區塊鏈、智能合約，還有跨部會的協調合作，以及監理沙盒等，各紓意見。

資料儲存認證授權

「澳洲獨角獸蠻多的，台灣島雖然小，也要志氣高。」金融科技產促會理事長楊瑞芬說，金融科技發展是為了跟數位經濟接軌，期望幫助國家的金融資料被創新做法來加值運用，讓國家的金融體系能夠提升。金融科技業者還是希望業務都能找到對應的主管機關，因為許多問題民間單位無法自行處理。

博斯資訊安全執行長黃啟誠指出，資訊安全市場每年都持續在成長，每個業者都投入很多資源，大家對區塊鏈的了解多半是虛擬貨幣，但「鏈圈」有非常多領域，其中「資料儲存、認證、授權」最重要，簡訊認證已經在國際上被認證非常不安全，能否建立新的POC概念認證？用創新科技手段來解決資訊安全問題。

金融科技發展路徑圖

「為什麼要推動金融科技？」台大法律系教授楊岳平說，如果只是在島內競爭很難有大突破，應該希望在國際上去做進展，法律上必須要先界定清楚管轄權，金管會保護國內投資者，可以適度開放對國外投資者的服務。考量到比例原則，規模有限所以風險有限，分級牌照可以再大膽一點，成功的例子就是第三方支付。

台大財金系教授張森林指出，機器人理財可以提供小資族，用很少的錢就可以做多元投資理財，在台灣因為費用率太高所以發展不是很好，共同基金加上信託管理費，總費用率高達3%，投資人可期待多少獲利？美國使用被動式，只有0.2%，甚至有免費的，很少超過0.5%，不但嘉惠業者，還可以協助民眾養老問題。

金管會主委黃天牧（中）與科技業者座談，針對虛擬貨幣、區塊鏈及監理沙盒等各紓意見。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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金融科技 虛擬貨幣 區塊鏈

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