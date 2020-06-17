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台銀力挺三倍券 信用卡搭台灣Pay最高回饋700元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

搭配三倍券商機，八大公股行庫全力衝刺台灣Pay業務，台灣銀行推出信用卡搭台灣Pay推出優惠方案，三倍券用台灣Pay綁定台銀信用卡，最高贈700元。

台銀表示，台銀客戶在「振興三倍券」網頁登錄選定以「台灣Pay」綁定台銀信用卡/金融卡（帳戶），累計消費滿3,000元，享「三倍券加碼禮」300元，限量3萬3,333名。

9月底前信用卡累計消費滿3,000元的前1萬名卡友，再享台銀「獨家早鳥禮」300元回饋金。若屬台灣Pay前1萬名新戶，首刷再贈100元。

上列優惠外，台銀再祭出振興金「十倍奉還」抽獎活動，獎金1萬元共10名及獎金1千元共1,000名。

台銀表示，台灣Pay針對餐飲、百貨業等，同步推出數十檔行銷活動，提供約八折優惠，包括統一時代百貨、統領百貨、京站百貨等滿額贈禮活動，另外還有聖德科斯、漢來美食集團系列餐廳、漢來海港餐廳、鬍鬚張及三商餐飲，以該行信用卡綁定台灣Pay消費皆有優惠。

對於未使用行動支付之民眾，台銀還貼心針對實體信用卡刷卡消費「振興三倍券 」累計滿3,000元，可享回饋金200元，名額計5000名。另對於尚未持有台銀信用卡者，提供核卡後60日內累計一般消費金額達3,500元以上，享「西堤牛排＄625套餐即享券」全新戶優惠。

台銀 信用卡 三倍券

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