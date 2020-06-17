台銀力挺三倍券 信用卡搭台灣Pay最高回饋700元
搭配三倍券商機，八大公股行庫全力衝刺台灣Pay業務，台灣銀行推出信用卡搭台灣Pay推出優惠方案，三倍券用台灣Pay綁定台銀信用卡，最高贈700元。
台銀表示，台銀客戶在「振興三倍券」網頁登錄選定以「台灣Pay」綁定台銀信用卡/金融卡（帳戶），累計消費滿3,000元，享「三倍券加碼禮」300元，限量3萬3,333名。
9月底前信用卡累計消費滿3,000元的前1萬名卡友，再享台銀「獨家早鳥禮」300元回饋金。若屬台灣Pay前1萬名新戶，首刷再贈100元。
上列優惠外，台銀再祭出振興金「十倍奉還」抽獎活動，獎金1萬元共10名及獎金1千元共1,000名。
台銀表示，台灣Pay針對餐飲、百貨業等，同步推出數十檔行銷活動，提供約八折優惠，包括統一時代百貨、統領百貨、京站百貨等滿額贈禮活動，另外還有聖德科斯、漢來美食集團系列餐廳、漢來海港餐廳、鬍鬚張及三商餐飲，以該行信用卡綁定台灣Pay消費皆有優惠。
對於未使用行動支付之民眾，台銀還貼心針對實體信用卡刷卡消費「振興三倍券 」累計滿3,000元，可享回饋金200元，名額計5000名。另對於尚未持有台銀信用卡者，提供核卡後60日內累計一般消費金額達3,500元以上，享「西堤牛排＄625套餐即享券」全新戶優惠。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言