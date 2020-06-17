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永豐金融資租賃（天津）銀川分公司獲准成立 布局更完整

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

永豐金租賃大陸子公司永豐金融資租賃（天津）有限公司，已於日前獲大陸寧夏自治區金融局核准，取得銀川分公司營業執照，成為第一家在寧夏自治區設立據點的台資金融機構，也是永豐金租賃於大陸成立的第七個營運據點，完成永豐金租賃事業群大陸區域網絡的完整佈局。

永豐金租賃總經理林佳亨表示，銀川市為寧夏回族自治區的首府，亦為大陸西北交通的主要樞紐之一，在當前大陸沿海台商內移及西北市場的需求崛起下，租賃市場深具潛力。銀川分公司的設立，將成為永豐金租賃建立拓展大西北業務的增長端，亦使大陸佈局更加完善。

永豐金租賃自1997年9月成立迄今，積極擴展亞太地區，除了臺灣及東南亞外，已深耕大陸多年，2011年7月於南京市成立永豐金國際租賃有限公司；2013年於天津市成立永豐金融資租賃（天津）有限公司。其主要營業項目為融資租賃業務、租賃業務與保理及貿易融資業務，可提供客戶多元彈性的金融服務。銀川分公司的設立為繼南京、昆山、東莞、廈門、天津、重慶後，於大陸成立的第七個營運據點，完成永豐金租賃事業群大陸區域網絡的佈局，在華北、華中、華南、西南及西北之重要城市皆有網點。

永豐金租賃事業群深耕大陸市場，獲得當地肯定，2019年，永豐金國際租賃獲「江蘇省融資租賃優秀公司」，前兩年則獲得2017年及2018年江蘇省融資租賃年度公司，連三年獲獎，彰顯永豐租賃事業群大陸租賃業界中具有卓越表現。

未來，永豐金租賃事業群在各區域網絡攜手合作下，將持續拓展更多元的租賃產品，提供更彈性的金融服務，在完善的風險控管下，維持良好資產品質，提供客戶全方位融資租賃需求。

永豐金 自治區 東南亞

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