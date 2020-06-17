諾威斯董事長蔡紹中 接國票金副董事長

國票金控今（17）日發布重訊，公告第七屆董事會選舉董事長、副董事長，董事長為魏啟林續任，但副董事長由原本一銀推舉代表吳瑛，改為蔡衍明兒子、諾威斯董事長蔡紹中接任，新任生效日期將由今日開始。另外，國票金控總經理仍由丁予嘉續任。

這次是首見到蔡紹中擔任國票金控副董事長，也代表蔡家第二代正式進入國票金控高階經理人團隊，國票金所投資的純網銀樂天國際商銀將在下半年開業，此時蔡紹中加入，給外界想像空間。而公股未擔任國票金控副董事長之位，是否也代表公股正在退場國票金，外界關注。

國票金上周五（12）日召開股東會，改選第七屆董事，共改選13席董事，包含4 席獨立董事，公股銀行體系佔有 2 席，民股佔有 7 席。

其中人旺股份共有5席，原1席董事代表為上海利都房地產董事長龔金源，後股東會當天下午改派代表人為蔡紹中，公股2席分別為第一銀行吳瑛、合作金庫商銀副總經理戴燈山。

另外人旺代表人有魏啟林、洪三雄、陳正林、施正峯，另有華康代表魏憶龍。