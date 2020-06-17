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公股退位 蔡衍明之子蔡紹中接國票金副董
國票金今（17）日董事會選舉董事長、副董事長，魏啟林續任董事長，副董事長則由旺旺集團董事長蔡衍明之子、旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中擔任。過去副董事長一向由公股代表擔任，此次則依據董事席次由蔡紹中出任。
國票金6月12日召開股東會選出第七屆的董事，13席董事中，除了4席獨立董事外，公股銀行體系佔有2席，民股占有7席。
民股人旺有5席，代表有魏啟林、龔金源、洪三雄、陳正林、施正峰、華康有一席與自然人董事陳冠舟；公股則是一銀、合庫各有一席；獨立董事則為吳青松、饒世湛、陳淑娟、陳惟龍等。
國票金今日召開董事會，推舉董事長與副董事長，原任董事長魏啟林、副董是第一銀行代表吳瑛；改由魏啟林擔任董事長，以及諾威斯公司董事長蔡紹中。
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