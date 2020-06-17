味丹企業暨豐樂地產70億元聯貸案 土銀主辦今簽約

土地銀行統籌主辦味丹企業股份有限公司暨豐樂地產股份有限公司總金額新台幣70億元聯貸案，已成功完成募集，並於6月17日由董事長黃伯川代表銀行團，與味丹企業股份有限公司暨豐樂地產股份有限公司楊頭雄董事長代表借款人簽訂聯合授信合約。

土銀表示，聯貸案資金用途為償還金融機構借款、購置土地及建物暨充實營運資金，募集7年期總金額新台幣70億元聯貸案，由土地銀行擔任聯貸統籌主辦銀行，合作金庫銀行、元大銀行、台灣銀行、泰國盤谷銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣企銀及台中銀行共同參與。

在金融同業踴躍參與下，銀行團承諾參加金額為新台幣181億元，超額比率達259%，顯示各參貸行對於味丹企業股份有限公司及其集團長期務實經營均予認同與肯定。

味丹企業股份有限公司主要從事味精、速食麵、飲料、生物科技及保健食品產品之製造及銷售，為國內最大味精製造廠商，在台灣、越南及中國大陸皆設有生產基地，越南廠之單一產能更位居全球第一。

另於速食麵業、飲料業之發展亦有卓越成果，近年更積極開拓海外及大陸市場，投資開發新種業務，包括取得日本「月桂冠」清酒全系列、以及「SPEY」系列威士忌酒臺灣區銷售代理權，並取得金門酒廠48度以下金門高粱酒台灣地區經銷權，產品品質深受客戶肯定；豐樂地產股份有限公司係味丹公司100%轉投資公司，負責管理味丹集團之不動產投資、招商、開發及出租業務，未來將與知名建築師及知名建商合作規劃開發位於臺北市北投士林科技園區內土地，未來展望應屬可期。

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