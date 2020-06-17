快訊

小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

惠譽確認台壽保資融評等 展望從正向降為負向

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

國際信評惠譽將台灣的台壽保資融股份有限公司（台壽保資融）國內長期評等的展望自穩定調整為負向，同時確認其國內長期評等為「A+（twn）」及國內短期評等為「F1+（twn）」。

台壽保資融為中信金「BBB+/AA-(twn)/ 展望負向」透過台灣人壽全資持有。台壽保資融為提供中小企業客戶租賃產品，輔助集團的核心銀行業務。

惠譽指出，由於台壽保資融的評等主要由其最終母公司的支持所驅動，其展望亦隨著中信金的展望調整至負向。惠譽認為，台壽保資融與中信金的關聯性維持不變且其在必要的情況下，獲得中信金支持的可能性極高。

儘管其股權結構上與台灣人壽具從屬關係，惠譽認為評等支持來自中信金而非台灣人壽，因台壽保資融的業務對於台灣人壽的重要性較有限。

台壽保資融的國內評等較中信金低一個子級，基於其與中信集團間中度偏高的整合程度，及市場已將"台灣人壽"視為中信集團的另一個品牌，若台壽保資融違約，將會對中信金的信譽造成重大損害。

考量台壽保資融較有限的市場地位及融資狀況，以短支長的融資模式和高槓桿的使用，其自身評等體質較中信金弱。其放款組合截至2020年首季底，有76%來自汽機車分期、9%來自汽車租賃，另外15%則是對製造業、零售業及其他產業的放款。

惠譽認為，其資產規模在近期不會有顯著的成長，源於該公司停止其在汽車租賃方面的新業務，且在競爭加遽的市場中，汽車分期業務及對中小企業租賃業務的下滑。該公司維持穩健的資產品質，其減損放款比率於2016年到2020年第1季間維持在0.1%至0.6%。

台壽保 中信金 台灣人壽

延伸閱讀

火速填息潛力股 出列

槓桿比面臨壓力 惠譽調降台新金展望為負向

降低槓桿比能見度偏低 惠譽將台新金展望調負向

投信作帳股／中信金 獲利佳

相關新聞

防疫新生活 信用卡支付3大新趨勢

新冠肺炎疫情為全球消費者的日常生活與企業營運模式帶來了三大變革及趨勢，消費者開始習慣透過數位服務與電子支付工具來解決日常...

凱基銀計程車司機速還金 小黃貸款擴大個人及車隊司機

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，計程車業也受到波及，據報載載客量大減5成以上，致司機收入銳減。凱基銀與台灣大車隊合作打造「計程...

區塊鏈騙局來台吸金9億 立委公開詐騙手法

民眾黨立委高虹安今同國民黨台北市議員鍾沛君舉行「拒絕區塊鏈騙局，科技話術吸金手法大公開」記者會。高虹安表示，近年來區塊鏈...

會計師數位轉型 機器人也加入查帳

資誠聯合會計師事務所今（17）日進行「新時代，新技能」第一波成果發表會，透過一整年的籌備，推出19項橫跨審計、稅務、併購...

還在問要買哪一檔基金、何時可進場？ 投資人三大痛點這樣解

富蘭克林投顧16日公布「國民理財調查」，調查結果顯示投資人面對的最大痛點除了「沒錢可以投資」外，就算有錢，也常陷入「不知道何時可以進場」、「沒時間研究市場」跟「不知道要買哪一檔基金」的窘境。

影／期交所董座交接 吳自心期許接軌國際

期交所今天上午舉行董事長交接典禮，由代理董事長黃炳鈞交接給新任董事長吳自心，包括金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮等人均到...

新台幣開盤 貶值1.6分

新台幣今（17）日早盤以29.72兌1美元，貶值1.6分開出。

央行狂敲美元 阻升台幣

新台幣匯率強勢難擋，中央銀行昨（16）日出招，加大對匯市控管力道，除尾盤作價外，下午3時後，央行盤中也真槍實彈進場敲進美...

台幣漲勢太猛 出口商跳腳

新台幣匯率過於強勢，國內出口商急跳腳。據了解，近期不少銀行分行接到出口廠商詢問電話，眾人問題很一致：「新台幣匯率這麼強，...

出清彰銀持股…龍巖棄金融夢 與神同行

龍巖總裁李世聰把殯葬業經營得有聲有色，顛覆外界對「送行者」的觀感，並累積逾二五○億元驚人身價；一直夢想成為銀行家的他，也...

王道銀改選 駱怡君將掌舵

王道銀行本周五（19日）股東會將全面改選，王道銀行副董事長駱怡君可望升任董事長，正式接棒，現任董事長駱錦明將退居第二線，...

駱怡君…跑客戶一馬當先

王道銀行今年改選後，副董事長駱怡君可望升任董事長，接下老爸、王道銀董事長駱錦明的棒子。駱怡君這段接班路，至少走了11年，...

熱門新聞

正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

台幣升值壓力鍋快炸開…出口商慌了：現在該賣美元嗎？

新台幣升勢煞不住 央行加大控管力道、雙管齊下

北富銀換制服了！全新藍綠色營造台版法式優雅

正新爆家族內鬨 董座換人

出清彰銀持股…龍巖棄金融夢 與神同行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。