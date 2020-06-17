惠譽確認台壽保資融評等 展望從正向降為負向

國際信評惠譽將台灣的台壽保資融股份有限公司（台壽保資融）國內長期評等的展望自穩定調整為負向，同時確認其國內長期評等為「A+（twn）」及國內短期評等為「F1+（twn）」。

台壽保資融為中信金「BBB+/AA-(twn)/ 展望負向」透過台灣人壽全資持有。台壽保資融為提供中小企業客戶租賃產品，輔助集團的核心銀行業務。

惠譽指出，由於台壽保資融的評等主要由其最終母公司的支持所驅動，其展望亦隨著中信金的展望調整至負向。惠譽認為，台壽保資融與中信金的關聯性維持不變且其在必要的情況下，獲得中信金支持的可能性極高。

儘管其股權結構上與台灣人壽具從屬關係，惠譽認為評等支持來自中信金而非台灣人壽，因台壽保資融的業務對於台灣人壽的重要性較有限。

台壽保資融的國內評等較中信金低一個子級，基於其與中信集團間中度偏高的整合程度，及市場已將"台灣人壽"視為中信集團的另一個品牌，若台壽保資融違約，將會對中信金的信譽造成重大損害。

考量台壽保資融較有限的市場地位及融資狀況，以短支長的融資模式和高槓桿的使用，其自身評等體質較中信金弱。其放款組合截至2020年首季底，有76%來自汽機車分期、9%來自汽車租賃，另外15%則是對製造業、零售業及其他產業的放款。

惠譽認為，其資產規模在近期不會有顯著的成長，源於該公司停止其在汽車租賃方面的新業務，且在競爭加遽的市場中，汽車分期業務及對中小企業租賃業務的下滑。該公司維持穩健的資產品質，其減損放款比率於2016年到2020年第1季間維持在0.1%至0.6%。