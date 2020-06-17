味丹暨豐樂地產70億元聯貸案 土銀主辦

土地銀行統籌主辦味丹企業暨豐樂地產總金額70億元聯貸案，已成功完成募集，並於今（17）日由該行董事長黃伯川代表銀行團與味丹企業暨豐樂地產董事長楊頭雄代表借款人簽訂聯合授信合約。

本聯貸案資金用途為償還金融機構借款、購置土地及建物暨充實營運資金，募集7年期總金額70億元聯貸案，由土地銀行擔任聯貸統籌主辦銀行，合作金庫銀行、元大銀行、台灣銀行、泰國盤谷銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀及台中銀行共同參與，在金融同業踴躍參與下，銀行團承諾參加金額為新台幣181億元，超額比率達259%，顯示各參貸行對於味丹企業及其集團長期務實經營均予認同與肯定。

味丹企業主要從事味精、速食麵、飲料、生物科技及保健食品產品之製造及銷售，為國內最大味精製造廠商，在台灣、越南及中國大陸皆設有生產基地，越南廠之單一產能更位居全球第一；另於速食麵業、飲料業之發展亦有卓越成果，近年更積極開拓海外及大陸市場，投資開發新種業務，包括取得日本「月桂冠」清酒全系列、以及「SPEY」系列威士忌酒台灣區銷售代理權，並取得金門酒廠48度以下金門高粱酒台灣地區經銷權，產品品質深受客戶肯定；豐樂地產為味丹公司100%轉投資公司，負責管理味丹集團之不動產投資、招商、開發及出租業務，未來將與知建築師及知名建商合作規劃開發位於台北市北投士林科技園區內土地，未來展望應屬可期。

土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務、JCB一卡通信用卡及海外台商等業務；近年持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務；為支持政府「歡迎台商回台投資行動方案」，提供1,000億元之「台商回家真優貸」融資專案額度，全方位服務台商回台投資需求；為響應政府扶植中小企業政策，提供「小資企業輕鬆貸」專案融資，力挺頭家共創經濟新動能；另為支持企業與民眾共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，積極配合政府各項紓困措施，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業廠商及個人紓緩資金調度困境。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。

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