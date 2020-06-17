新鮮人拚職涯也要顧保障 安聯人壽建議三步驟堵缺口

新冠肺炎疫情使新鮮人的薪資下修，社會新鮮人平均薪資倒退嚕，大學畢業生甚至不到28K，面對社會新鮮人的薪資困境，保險專家提醒，甫踏出校園的準就業生，在打拼事業的同時，不要忘了善用投資型保單的定期定額財務規劃功能，避免薪水被通膨侵蝕，依自身保險保障及財務需求，選擇切合自己的保障與投資比例，依循步調進行財務規劃，提早為自己的理想做準備。

就業市場受到新冠肺炎襲擊，失業率、無薪假皆出現上揚，也造成今年要進入就業市場的新鮮人求職難度提高，安聯人壽行銷長鄭祥琨表示，初入社會的年輕人開始肩負起經濟自主壓力，不論第一份薪水有多少，最好都要做好風險規劃，才能在意外發生或有急需時多一份人身保障與急難救助。

以25歲的社會新鮮人為例，小時候爸媽大多有幫忙買基本的壽險和終身醫療險，防癌、意外、失能也有基礎的保障，但很容易忽略重症保障且須加強壽險保障。

萬事起頭難，許多人在為自己規劃第一份保單時，常會碰到眾說紛紜而不知該如何下手之狀況，安聯人壽亦提供簡單三步驟為社會新鮮人之參考：

步驟一，保單健診檢視保障缺口，先詢問父母是否曾為自己投保壽險，並透過保單健診確認需求及保險缺口。

步驟二，確認未來5到10年內之人生逐夢計劃。

步驟三，掌握「雙十加乘，幸福百分百原則」規劃保單。

鄭祥琨說，新鮮人於規劃保險時掌握「雙十加乘，幸福百分百原則」，就是保障額度至少為年所得的10倍，而保費支出以不超過年所得的十分之一為限，如此一來更能創造幸福滿點的未來。