安聯人壽：新鮮人拼職涯 保險保障不能少

新冠肺炎疫情使新鮮人的薪資下修，社會新鮮人平均薪資倒退嚕，大學畢業生更慘，不到28K。面對社會新鮮人的薪資困境，安聯人壽提醒甫踏出校園的準就業生，在打拼事業的同時，不要忘了善用投資型保單的定期定額財務規畫功能，避免薪水被通膨侵蝕。

安聯人壽建議，社會新鮮人可依自身保險保障及財務需求，選擇切合自己的保障與投資比率，依循步調進行財務規畫，提早為自己的理想做準備。

安聯人壽行銷長暨資深副總鄭祥琨表示，初入社會的年輕人開始肩負起經濟自主壓力，不論第一份薪水有多少，最好都要做好風險規畫，才能在意外發生或有急需時多一份人身保障與急難救助。

以25歲的社會新鮮人為例，小時候爸媽大多有幫忙買基本的壽險和終身醫療險，防癌、意外、失能也有基礎的保障，但很容易忽略重症保障且須加強壽險保障。

所謂萬事起頭難，許多人在為自己規劃第一份保單時，常會碰到眾說紛紜而不知該如何下手之狀況，安聯人壽亦提供簡單三步驟為社會新鮮人之參考：

Step 1. 保單健診檢視保障缺口：先詢問父母是否曾為自己投保壽險，並透過保單健診確認需求及保險缺口。

Step 2. 確認未來五到十年內的人生逐夢計畫。

Step 3. 掌握「雙十加乘，幸福百分百原則」來規劃保單。

台灣保險密度高居全球之冠，人身保險概念深植人心，但保障額度仍顯普遍不足，鄭祥琨認為，「社會新鮮人為自己規劃的第一份保單最好以填補保障缺口為出發點，如果再能兼具投資風險分散之特色，更適合年輕族群追求人生不同階段夢想之需求。

具備定期定額繳付保費以投入連結投資標的功能的投資型壽險，最適合初就業人士之選項之一。

投資型壽險不但具透明度高、保險、投資一次擁有的優點，更可讓年輕人依不同階段經濟收入、保障需求，彈性調整保單內容，選擇符合自身需求的保障與投資比率。

例如手頭緊時，可以考慮調降繳納保費；可運用資金充裕及看好投資市場時，則可以直接調高保費，加碼投入更多資金於原財務規畫中。

鄭祥琨說，新鮮人規劃保險時，亦須掌握雙十加乘，幸福百分百的原則，也就是保障額度至少為年所得的十倍，而保費支出以不超過年所得的十分之一為限，如此一來更能創造幸福滿點的未來。

另外，安聯人壽的數位化銷售工具「安聯I探索」，提供客戶模組化的解決方案，不但可以量身訂做，還能將社會新鮮人保障的缺口補足。

安聯人壽有20多種附約，可和主約靈活搭配，形成上萬種組合，涵蓋客戶多元的需求，讓體驗權和主控權回到客戶身上，對於想要投保投資型壽險卻不知該從何下手的社會新鮮人來說，可輕鬆踏出保險規畫的第一步。