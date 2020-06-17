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操控無人機得保責任險 保費約1萬但表演出狀況不理賠

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

近年來「無人機」因節省勘查人力與提升效率的優勢快速發展，應用範圍遍及影視傳播、活動策劃、環境監測、災害應變等商業用途，然而操作「無人機」便利之餘帶來的問題，成為不可忽視的風險，輕則造成財產損失，重則造成人危傷亡的安全隱患隨之而生。

民航法自2020年03月31日起，將遙控無人機列為「航空器」，法規匡列政府機關（構）、學校及法人等需強制投保「無人機責任保險」，並申請民航局許可，法定最低投保金額為事故體傷300萬元、重傷150萬元，若非造成死傷者，則依實際損害得以賠償，最高不超過150萬元。

因應操作無人機所衍生之安全問題，泰安產險推出專屬「無人機責任險」保單，依據每台的類別、重量、飛行區域等參數，保險費率略有不同，以重量2公斤以下多旋翼無人機為例，每一事故體傷最低保額300萬元/財產損失50萬元，每年保費約1萬元上下。

承保範圍為操作無人機或其零件墜落造成第三人體傷或財物損失，可依約求償理賠，若需涵蓋無人機的本體，可另加保無人機「電子設備險」，保障更完整。

泰安產險表示，操作無人機若從事特技表演或競賽等，則為除外不保事項，投保前一定要詳細瞭解是否符合法令規範，透過「無人機責任險」轉嫁賠償責任的風險，讓操作者無後顧之憂。

無人機 保險 產險

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