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新世代金融傳播獎揭曉 經濟日報獲獎

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新世代金融基金會舉辦的第三屆新世代金融傳播獎，6月16日公布得獎名單，經濟日報製作的「造反有理-直擊沙盒五個案之創新與挑戰」獲獎。感謝基金會的肯定，也恭喜得獎的同業。

新世代金融基金會公布的得獎作品評語提到，該報導取景台灣正於監理沙盒中實驗的金融產品，經由採訪五項金融創新個案，說明科技新技術在金融服務上的機會、挑戰、困境及執行現況，藉之提出現行監理沙盒規定與業者期待之落差，建議主管機關參考。

報導同時進一步建言金融業普惠金融應接納金融科技業，運用科技排除時間及地域的限制，為消費者帶來簡捷便利之服務。作品以個案採訪方式報導監理沙盒實驗的實例，主題及架構之設計嚴謹，用字淺顯易懂，處處可見團隊製作之用心及努力。

第三屆金融傳播獎至截止日期之收件作品計有28件，由基金會邀集專家賢達組成評審委員會，依影音及平面媒體兩大類，分別就議題前瞻性、新聞深度、建言公共性、報導影響性等四項指標進行遴選。

影音媒體部分，得獎名單如下(依收件順序)：

一、非凡電視台，金融戰「疫」-金融業的應變與挑戰（賴家瑩、傅秀玉、胡凱淳、溫婉廷、張皓普、熊汝璽、詹明樺）。

二、公共電視，純網銀，哪裡好？（鄭淑文、羅盛達）。

三、民視新聞，自動化浪潮下 金融新革命（李雯珂、吳東懋、莊柏驊、林苡婕、黃瀞儀、郭文海）。

影音媒體部分，得獎名單如下（依收件順序）：

一、數位時代，開放銀行大商機！（齊立文、高敬原、蔣曜宇、陳建鈞）

二、遠見雜誌，台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？（林讓均、蕭歆諺）

三、經濟日報，造反有理-直擊沙盒五個案之創新與挑戰（劉秀珍、江睿智、陳怡慈）

第三屆新世代金融傳播獎得獎名單公布網址：http://www.appacus.org.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0J092620032486508681&sid=0K168416325046536266

「造反有理-直擊沙盒五個案之創新與挑戰」作品刊登網址：https://money.udn.com/money/topic/2020030501

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