快訊

後疫情時代的政治風暴 自費醫材差額上限的前世今生

109指考／必看時事關鍵字！ 新冠肺炎、反種族歧視等十大國外熱門議題

主攻兩大商品 法巴人壽營收成長率外商金融第一

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

法國巴黎人壽主攻銀行通路保險商業模式，在台灣擁有超過20家金融機構合作夥伴，主力商品是投資和保險功能兼具的投資型保單、以及保障型商品房貸壽險，

2019年營收高達新台幣539億元，與2018年比成長率超過95%，在金融業中成長率排名第二，是外商排名第一。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法國巴黎人壽在台深耕20多年，主力專攻投資型保單和房貸壽險商品，積極提供各項客製化產品，2019年產品持續推陳出新，滿足客戶的多元需求，2020年更因應市場趨勢，推出多項獨家商品，並不斷創新數位化服務，以提升客戶體驗。

戴朝暉說，面對數位化的趨勢，法國巴黎人壽近年更積極投入多項數位創新服務的升級，像是保戶專屬的「巴黎線上保戶專區 」，可讓保戶透過手機或電腦就可以即時查詢保單績效、理賠進度、繳費明細等，而法國巴黎人壽於投資型保單引進業界首創的「PAI智能理財服務」則是透過大數據演算出最合適投資人的投資組合建議，幫助保戶創造更多機會，為客戶帶來更優質且便捷的數位服務體驗。

巴黎 法國 保單

延伸閱讀

壽險業前五月總保費收1.2‭5兆元 年減‬12.6%

台灣從口蹄疫區除名 外交部：欣見國人付出獲國際肯定

保費懸崖持續 前5月初年度保費收入年減4成

法國珍珠號核潛艦維修失火 延燒14小時毀損嚴重

相關新聞

還在問要買哪一檔基金、何時可進場？ 投資人三大痛點這樣解

富蘭克林投顧16日公布「國民理財調查」，調查結果顯示投資人面對的最大痛點除了「沒錢可以投資」外，就算有錢，也常陷入「不知道何時可以進場」、「沒時間研究市場」跟「不知道要買哪一檔基金」的窘境。

彰銀保衛戰…泛公股砸百億 搶關鍵一席

纏鬥十五年、每三年一度的彰化銀行董事改選將在周五登場，台新金控及以財政部為首的泛公股陣營，為爭奪經營權，交火激烈。目前泛...

影／期交所董座交接 吳自心期許接軌國際

期交所今天上午舉行董事長交接典禮，由代理董事長黃炳鈞交接給新任董事長吳自心，包括金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮等人均到...

新台幣開盤 貶值1.6分

新台幣今（17）日早盤以29.72兌1美元，貶值1.6分開出。

央行狂敲美元 阻升台幣

新台幣匯率強勢難擋，中央銀行昨（16）日出招，加大對匯市控管力道，除尾盤作價外，下午3時後，央行盤中也真槍實彈進場敲進美...

台幣漲勢太猛 出口商跳腳

新台幣匯率過於強勢，國內出口商急跳腳。據了解，近期不少銀行分行接到出口廠商詢問電話，眾人問題很一致：「新台幣匯率這麼強，...

出清彰銀持股…龍巖棄金融夢 與神同行

龍巖總裁李世聰把殯葬業經營得有聲有色，顛覆外界對「送行者」的觀感，並累積逾二五○億元驚人身價；一直夢想成為銀行家的他，也...

王道銀改選 駱怡君將掌舵

王道銀行本周五（19日）股東會將全面改選，王道銀行副董事長駱怡君可望升任董事長，正式接棒，現任董事長駱錦明將退居第二線，...

駱怡君…跑客戶一馬當先

王道銀行今年改選後，副董事長駱怡君可望升任董事長，接下老爸、王道銀董事長駱錦明的棒子。駱怡君這段接班路，至少走了11年，...

數位存款業務 擬擴大鬆綁

數位存款帳戶夯，近幾年均呈倍數成長，為因應數位潮流，金管會研擬進一步擴大數位存款帳戶線上業務及開戶對象，包括業界反映最多...

壽險業前五月總保費收1.2‭5兆元 年減‬12.6%

壽險業四大新制7月即將上路，保費懸崖依舊險峻。壽險公會昨（16）日公布統計資料顯示，今年前五月壽險業總保費收入達1兆2,...

彰銀績優 扶植中小企有成

彰化銀行19日將開股東會，對彰銀可連年交出好成績受股東肯定，彰銀總經理黃瑞沐說，彰化銀行在地經營114年，不僅手握廣大授...

熱門新聞

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

獨／紓困3.0觀光局初步方案 旅行社、導遊領隊每人1萬

台幣升值壓力鍋快炸開…出口商慌了：現在該賣美元嗎？

新台幣升勢煞不住 央行加大控管力道、雙管齊下

北富銀換制服了！全新藍綠色營造台版法式優雅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。