主攻兩大商品 法巴人壽營收成長率外商金融第一

法國巴黎人壽主攻銀行通路保險商業模式，在台灣擁有超過20家金融機構合作夥伴，主力商品是投資和保險功能兼具的投資型保單、以及保障型商品房貸壽險，

2019年營收高達新台幣539億元，與2018年比成長率超過95%，在金融業中成長率排名第二，是外商排名第一。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法國巴黎人壽在台深耕20多年，主力專攻投資型保單和房貸壽險商品，積極提供各項客製化產品，2019年產品持續推陳出新，滿足客戶的多元需求，2020年更因應市場趨勢，推出多項獨家商品，並不斷創新數位化服務，以提升客戶體驗。

戴朝暉說，面對數位化的趨勢，法國巴黎人壽近年更積極投入多項數位創新服務的升級，像是保戶專屬的「巴黎線上保戶專區 」，可讓保戶透過手機或電腦就可以即時查詢保單績效、理賠進度、繳費明細等，而法國巴黎人壽於投資型保單引進業界首創的「PAI智能理財服務」則是透過大數據演算出最合適投資人的投資組合建議，幫助保戶創造更多機會，為客戶帶來更優質且便捷的數位服務體驗。