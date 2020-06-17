影／期交所董座交接 吳自心期許接軌國際

期交所今天上午舉行董事長交接典禮，由代理董事長黃炳鈞交接給新任董事長吳自心，包括金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮等人均到場致意。

黃天牧在致詞時期許期交所和所有的證券周邊單位未來要能做到「創新、永續、包容、韌性」這四大方向。也期許期交所未來能有更多創新商品推出，並能永續發展。