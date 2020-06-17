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影／期交所董座交接 吳自心期許接軌國際
期交所今天上午舉行董事長交接典禮，由代理董事長黃炳鈞交接給新任董事長吳自心，包括金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮等人均到場致意。
黃天牧在致詞時期許期交所和所有的證券周邊單位未來要能做到「創新、永續、包容、韌性」這四大方向。也期許期交所未來能有更多創新商品推出，並能永續發展。
期交所新任董事長吳自心在致詞時表示，目前期交所已有很好的營運基礎與規模，他期許同仁要加倍努力接軌國際，讓市場更加國際化，雖然他過去都在財政體系服務比較長，有機會參與各項新型期貨商品稅率的訂定，但他未來仍會持續關注稅對於產業發展的影響，將配合產業發展的需要，適時檢討稅制。
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