期交所董座交接 黃天牧給證券周邊單位四大期許

期交所今（17）日舉行董事長交接典禮，由代理董事長黃炳鈞交接給新任董事長吳自心，金管會主委黃天牧致詞時表示，他期許證券周邊單位未來都要以「創新、永續、包容、韌性」這四大方針前進。

黃天牧在會中表示，他期許期交所和所有的證券周邊單位未來要能做到「創新、永續、包容、韌性」這四大方向。他肯定期交所近幾年推出許多創新商品，包括黃金、原油、人民幣期貨等商品都做的很好，期許未來能有更多創新商品推出，並能永續發展。

在包容部分，黃天牧強調，要取之於社會、用之於社會，希望周邊單位能加強推動食物銀行，在韌性部分，在歷經3、4月美股崩盤，他希望證券周邊單位對於制度、風險控管要更有韌性。

期交所今日舉行董事長交接典禮，包括金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮、期貨公會理事長糜以雍、券商公會理事長賀鳴珩及證券周邊單位董總等皆出席，此次也是黃天牧就任金管會主委位置以來，首次以主委身份參與證券周邊單位活動。