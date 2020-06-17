中信17換匯吧9點準時開搶 美元最高讓利3.5分

新冠肺炎疫情趨緩，美元強勢動能稍有放緩，過去跌幅過重的貨幣，出現反彈跡象，中信銀行認為，未來匯率市場焦點轉向政治經濟的動向，美中關係的不確定性，不僅對人民幣有所衝擊，也對其他貨幣造成影響，建議美元仍為外幣配置的核心部位，民眾可利用中國信託銀行6月17日的「17換匯吧」活動，把握換匯優惠投資美元。

中信銀行表示，外幣已成為民眾基本投資工具之一，隨著疫情趨緩，匯率市場流動性改善，美元強勢動能稍有放緩，避險情緒下滑，非美元貨幣呈現反彈有餘但趨勢不足的態勢，美元仍為外幣配置的核心部位。民眾可多加利用中信銀行四大便捷換匯功能，不定時限時限量優惠幣別，定期定額換匯服務、匯率到價通知與24小時換匯服務，定期定額換匯服務不僅可以設定扣款日，分批購入外幣，達到分散價位風險效果，也能享新臺幣兌換14種外幣即期匯差優惠，其中美元最高可享減免2分優惠。

中信銀行「17換匯吧」於今天上午9時至下午3時30分進行，當日上午9時至12時推出優惠組數，共計1,888組新臺幣兌換「美元」或「當日公布驚喜幣別」的限量線上換匯優惠，美元最高可減免3.5分，未搶到限量優惠的民眾，當日線上換匯仍享新臺幣兌換14種外幣即期匯差優惠。

尚未持有中信銀行外幣帳戶者，即日起至今年6月30日止，開立My Way外幣數位存款帳戶，可享14種外幣線上換匯優惠與每月一次外幣ATM提領或存款免手續費優惠，現省新台幣100元。