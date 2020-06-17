出清彰銀持股…龍巖棄金融夢 與神同行

龍巖總裁李世聰把殯葬業經營得有聲有色，顛覆外界對「送行者」的觀感，並累積逾二五○億元驚人身價；一直夢想成為銀行家的他，也持續加碼彰銀股票，但這回為何捨得出清彰銀持股？

「李世聰學歷不算高，殯葬業又常被人瞧不起，他很想脫胎換骨。」李的友人說。二○一三年起，李世聰斥資逾百億元，陸續以個人投資公司、龍巖，在市場上收購彰銀股票，最高曾達近一○％，僅次於台新金與財政部，成為關鍵第三方。

李世聰是台新金董事長吳東亮的好友，雖吳一直拉攏李世聰，但李多次表態支持財政部，理由是「民不與官鬥」，兩人關係也漸行漸遠。到了二○一七年彰銀改選，龍巖依舊與財政部合作，不僅卡住台新金併彰銀大計，李世聰自己也取得一席董事，首度進入彰銀董事會，殯葬業者完成「鍍金」，登上金融殿堂。

但後來金管會查獲李世聰買進彰銀並未依規申報，開罰之外還得限期出清持股；加上立委指出龍巖、國寶因資金未列管，內政部又不管，到處投資股票、搶別人公司經營權。雖龍巖嚴正駁斥，所有信託資訊皆公開合法，也非使用信託基金購入彰銀持股。

這時李世聰眼見彰銀股價一路攀高，索性心一橫，出清持股，大賺至少四十多億元走人。「其實財政部、台新金兩邊，都是李世聰的好朋友，他夾在中間也滿累的。」業界人士說。

所以，今年彰銀改選競爭特別激烈，主因就是李世聰退場，打破過去幾年彰銀的平衡狀態。而李世聰釋出的股權，也引發另外兩方爭搶，但多數由泛公股陣營承接。

出脫彰銀後，滿手現金的李世聰也沒閒著，近月斥資十多億元，陸續買進國內外產業龍頭股票，包括「護國神山」台積電、「股王」大立光，「股神」巴菲特的波克夏．海瑟威，「Google大神」母公司Alphabet股份，被外界戲稱為「與神同行」。龍巖表示，目前閒置資金較多，選擇良好標的長期投資，未來也將視狀況加碼。