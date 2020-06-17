彰銀保衛戰…泛公股砸百億 搶關鍵一席

官民鬥15年 財部訂出底線「保五望六」

纏鬥十五年、每三年一度的彰化銀行董事改選將在周五登場，台新金控及以財政部為首的泛公股陣營，為爭奪經營權，交火激烈。目前泛公股可掌握股權近五成，略占上風，而在行政院長蘇貞昌頻頻關切下，財政部訂出底線為維持現狀，即拿下全部九席董事中的過半五席，並力拚龍巖總裁李世聰退出彰銀董事會後的第六席。

李世聰退出董事會 雙方爭搶董事席次

彰銀經營權大戰邁入第三屆，二○一七年由泛公股搶下三董事、兩獨董勝出，挺公股的「殯葬天王」李世聰亦取得一席董事；台新金僅取得兩董事、一獨董；但去年李世聰退出彰銀，空出的董事及釋出的逾六％持股，雙方爭搶，也左右今年改選結果。

「蘇院長一上任就很重視此案，彰銀是全民資產怎可給私人財團，」泛公股陣營人士說，「泛公股大多承接李世聰持股，因當時台新友軍也持續加碼，不買就被對方搶走了，忍痛也要接！」於是，蔡政府為搶下經營權，斥資上百億元，全力發動公股銀行護盤，七大行庫、台灣菸酒、郵局、國發基金全成了彰銀大股東。

台新金拚四席 股權近三○％

觀察經營權之爭的關鍵，一是搶票（股票），二是搶書（委託書），三是搶外資。市場人士說，雙方分食李世聰持股後，泛公股股權約三五％，台新金加上友好陣營頂多近三○％；徵求委託書結果也逐漸明朗，泛公股約八到一○％，台新約四到六％。

而日前對外資投票意向具影響力的ＩＳＳ報告出爐，這次也一反過去立場，支持公股有五席董事、台新金四席，令公股振奮。但台新金則解讀，外資傾向要多給台新一席董事。

二○○五年，扁政府為解決彰銀呆帳問題，台新金董座吳東亮以三六五億元，標下彰銀二二．五％持股，成為彰銀最大民股，並取得經營權，之後欲併購彰銀，但都遭財政部拒絕。二○一四年台新金不願接受財部協調的董事席次，經營權之爭開打迄今。

市場人士說，挾著高民意的蔡政府，應好好解決這件困擾金融市場多年的政治奇案。