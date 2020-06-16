銀行局高層人事異動 林吉志將出任副局長

經營權之戰持續15年、每3年1度的彰化銀行董事改選，即將在6月19日登場，台新金控及以財政部為首的泛公股陣營，為了爭奪經營權，交火日趨激烈。台新意在搶回彰銀經營權，公股卻有輸不得的壓力，這場國家隊VS.台新金的攻防進入蓋牌階段，結果是否變天，將影響政局與金融市場。

2020-06-16 13:45