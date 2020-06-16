銀行局高層人事異動 林吉志將出任副局長
金管會新任常務副主委邱淑貞及銀行局長莊琇媛15日上任，原銀行局副局長莊琇媛升任局長後，副局長的遺缺，今天也敲定由金管會綜合規劃處長林志吉出任。
金管會這波人事異動，全部都是內升，有助士氣提升。金管會主委黃天牧上任後，常務副主委一職，由原銀行局長邱淑貞升任，邱淑貞遺缺則由原銀行局副局長莊琇媛升任，銀行局副局長一職則由林志吉出任，
林志吉出身銀行局，後來曾轉任保險局，在綜規處期間負責多項重大政策，包括綠色金融行動方案、金融科技、金融監理沙盒等；新的人事案預計7月6日上任。
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