快訊

陳其邁請辭備戰高市長 沈榮津可望接副閣揆、王美花接經長

新瓶裝舊酒？荒謬無心的台北大稻埕「無牆博物館」

銀行局高層人事異動 林吉志將出任副局長

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會新任常務副主委邱淑貞及銀行局長莊琇媛15日上任，原銀行局副局長莊琇媛升任局長後，副局長的遺缺，今天也敲定由金管會綜合規劃處長林志吉出任。 圖／聯合報系資料照片
金管會新任常務副主委邱淑貞及銀行局長莊琇媛15日上任，原銀行局副局長莊琇媛升任局長後，副局長的遺缺，今天也敲定由金管會綜合規劃處長林志吉出任。 圖／聯合報系資料照片

金管會新任常務副主委邱淑貞及銀行局長莊琇媛15日上任，原銀行局副局長莊琇媛升任局長後，副局長的遺缺，今天也敲定由金管會綜合規劃處長林志吉出任。

金管會這波人事異動，全部都是內升，有助士氣提升。金管會主委黃天牧上任後，常務副主委一職，由原銀行局長邱淑貞升任，邱淑貞遺缺則由原銀行局副局長莊琇媛升任，銀行局副局長一職則由林志吉出任，

林志吉出身銀行局，後來曾轉任保險局，在綜規處期間負責多項重大政策，包括綠色金融行動方案、金融科技、金融監理沙盒等；新的人事案預計7月6日上任。

金管會 邱淑貞 金融科技

延伸閱讀

黃天牧與科技業有約 首場座談聚焦金融科技

黃天牧：五招強化金融戰力

最愛《湯姆歷險記》 黃天牧有顆頑童心

黃天牧看台股跌 引用「遛狗理論」

相關新聞

台幣升值壓力鍋快炸開…出口商慌了：現在該賣美元嗎？

新台幣匯率過於強勢，國內出口商急跳腳。據了解，近期不少銀行分行接到出口廠商的詢問電話，眾人的問題很一致：「新台幣匯率這麼...

陪保戶過難關！中華郵政自動調降借款利率1-2碼

為協助郵政壽險保戶與房貸戶度過疫情衝擊，中華郵政公司宣布提供多項保戶關懷及房貸戶緩繳本金、降息紓困措施，並全面自動調降借...

北富銀換制服了！全新藍綠色營造台版法式優雅

一家銀行的企業識別形象，除了顏色之外，行員制服也會與人深刻印象，台北富邦銀行今（16）日宣布，即日起全面換季，制服也換新...

刮刮樂「鑽很大」登場 頭獎獎金500萬元

疫情大解封，各種紓困與振興消費政策齊發，台灣彩券公司今（16）日推出新款刮刮樂「鑽很大」，每張售價新台幣500元，頭獎獎...

【官民爭彰銀1】政府砸百億搶殯葬王董事 與台新金拚經營權

經營權之戰持續15年、每3年1度的彰化銀行董事改選，即將在6月19日登場，台新金控及以財政部為首的泛公股陣營，為了爭奪經營權，交火日趨激烈。台新意在搶回彰銀經營權，公股卻有輸不得的壓力，這場國家隊VS.台新金的攻防進入蓋牌階段，結果是否變天，將影響政局與金融市場。

美中關係不確定 銀行建議美元為外幣配置核心部位

隨新冠肺炎病毒疫情趨緩，美元強勢動能稍有放緩，過去跌幅過重的貨幣，出現反彈跡象。要棄美元抱非美了嗎？中國信託商業銀行認為...

買中國基金三要訣 最關健的一點是「A股純度」

境內外中國基金高達數百檔，投資人面臨不知如何找尋最佳標的困擾，台新投信表示，投資中國基金「A股純度」是關鍵，A股比重愈高...

憂北京疫情 這一回他們這樣做

北京突然出現的第二波新冠肺炎病毒疫情繼續蔓延，國銀目前沒有北京分行，僅合作金庫和中國信託銀行有北京辦事處，以合作金庫來說...

純網銀Line Bank年底開業 辦公室搶進信義區點石大樓

看好台灣的市場潛力，來自新加坡的共享辦公室品牌JustCo，在台灣台北市黃金地段信義計畫區的點石大樓開出台北第三間據點，...

網龍股東會落幕 《黃易群俠傳M》刪檔封測將啟動

網龍（3083）今（16）日舉行股東常會，會中順利通過去年財報等事項，今年無董事改選，也連續第七年不派發現金股利。網龍自...

憂北京疫情 這一回銀行業這樣做

北京突然出現的第二波新冠狀病毒疫情繼續蔓延，國銀目前沒有北京分行，僅合作金庫和中國信託銀行有北京辦事處，以合作金庫來說，...

富邦高成長基金 表現亮眼

日前投信投顧公會委託台大財金系製作的2020年5月基金績效評比表出爐，富邦投信旗下台股基金績效亮眼。富邦高成長基金經理人...

熱門新聞

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

獨／紓困3.0觀光局初步方案 旅行社、導遊領隊每人1萬

台幣升值壓力鍋快炸開…出口商慌了：現在該賣美元嗎？

合一重磅新藥 解盲成功

北富銀換制服了！全新藍綠色營造台版法式優雅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。