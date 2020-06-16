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逆勢加碼人才投資 人力銀行：半導體及保險業並列第一

聯合報 / 記者黃有容／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊，企業在招募人才方面，大多採取觀望態度，甚至裁員減薪，不過還是有超過一百家「愛才企業」人才投資金額比去年同期增加。其中，TOP 1企業狂砸近500萬，比去年同期加碼38%；TOP13人才投資金額100萬起跳。

104獵才資深副總經理晉麗明說，愈重視人才的企業，產業表現愈突出。當疫情趨緩，6月份在104人力銀行徵才的住宿餐飲服務業及旅遊休閒運動業企業家數皆比5月增加33%，持續在谷底佈局人才的愛才企業，將率先喜迎復甦商機。

據104人力銀行統計，愛才企業第一名，在2到5月間人才投資499萬元，比去年同期的361萬增加38%。前13名則皆投資100萬以上，依筆劃順序為：foodpanda、Starbucks、大潤發、永慶房屋、東京威力科創、欣興電子、信義房屋、南山人壽、國泰人壽、將來銀行、富邦人壽、群創光電、遠東新世紀。前一百名愛才企業平均投資75萬，比去年同期的31萬增加143%。

前百大愛才企業產業別，以半導體業及保險業並列第一，電子零組件、軟體網路、電腦及消費性電子製造業、批發、零售同時擠進前三。28%為上市櫃公司、67%為非上市櫃。

按公司規模，47%為員工人數500人以上的大公司，11%為員工人數250到499人的中大型公司，9%為100到249人的中型公司，13%為員工人數100人以下的小公司。

晉麗明表示，前瞻型產業或防禦型產業包括5G、AI、IC供應鏈、外送及電商宅經濟等，人才投資較不受疫情影響，疫情期間持續徵才，並透過獵才服務招募金融科技業資安主管、製造業研發工程師、儲備主管/紡織業廠長、特助/半導體業財務主管、業務工程師等，或添購人資系統。少數受疫情打擊的「慘業」，如餐飲業、廣告行銷/傳播經紀業，在百大愛才企業中也占比1%到5%，人才投資相對靈活。

疫情 餐飲業

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