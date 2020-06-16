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華南銀行助都更 登峰大廈今動土

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
華南銀行助都更，登峰大廈16日進行動土儀式。華南銀行／提供
華南銀行助都更，登峰大廈16日進行動土儀式。華南銀行／提供

華南銀行協助住戶自力更新又添一例，921震災戶登峰大廈在住戶自主更新會主導下，經過多年整合，成功啟動重建，於今（16）日舉辦開工動土典禮，由台北市都發局、華南銀行、中華建經及協力廠商與住戶共同參與，一同見證這值得紀念的時刻。　　

登峰大廈位於大安區復興南路一段340巷西南側，鄰近東區SOGO精華商圈，基地面積約298.87坪，更新前地主共104人，原為地下1層，地上12層之大樓，921地震之後結構受損，出現門窗歪斜、牆壁管線剝落及漏水等情形，被列為結構體有問題必須儘快重建的「黃單建築物」，97年由住戶自主成立更新會正式啟動重建，前後耗時10年，終於在107年6月都更計畫核定公告實施，更新後為地下5層，地上15層之住商大樓，預計於2023年完工。

華銀說，該案所需工程造價、稅捐、管理費用及貸款利息等，皆由華南銀行提供足額融資，讓住戶在資金方面無後顧之憂，本案基地住戶人數達一百多人，大多數都沒有不動產及金融專業背景，在整合上相當不容易。華南銀行多次參與住戶說明會，針對重建過程中最重要的融資及信託架構，提供專業詳盡的建議及協助，過程中確保原地主與實施者權益，最終獲得全體住戶一致的信任，促成本案得以順利進行。　　

華南銀行全力配合政府「金融挺都更」的政策，以具體行動力，展現金融專業，積極推動都更及危老業務，截至今年第一季都更業務已累計核准逾440億元，於八大公股行庫中排名第三，危老重建業務則已核准近百億元，更是八大公股行庫排名第一，成效卓著，顯見華南銀行在都更危老業務方面，已深獲實施者與住戶的肯定與信賴。

華南銀行 都更

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