台幣升值壓力鍋快炸開…出口商慌了：現在該賣美元嗎？

新台幣匯率過於強勢，國內出口商急跳腳。據了解，近期不少銀行分行接到出口廠商的詢問電話，眾人的問題很一致：「新台幣匯率這麼強，現在到底該不該賣美元，還是要再等一等？」

今年以來，新台幣匯率如直升機般步步高升，今（16）日收盤價29.704元，創下逾兩年以來的新高；事實上，新台幣匯率盤中實質交易價早就掛在「29.6」字頭，出口商想讓手中的美元賣到「29.7」字頭，還得碰碰運氣才行。

對於出口商的急切，中央銀行似乎也體察到了，所以除了尾盤拉下匯價、以拖待變外，今日更是直接進場加碼美元，抑制新台幣匯率升幅。

對於出口商的疑問，大型國銀交易室主管說，「新台幣升勢態勢沒變，手中的美元，該賣就賣吧，別再等了。」

匯銀主管說，新冠肺炎疫情衝擊，各國都在全力挽救經濟，不只利率跌到谷底，全球央行都在加碼貨幣寬鬆，大量資金湧進亞洲新興市場尋找投資標的，而經濟基本面佳、疫情控制得宜的台灣，自然就是熱錢鎖定的熱門標的，「資金一直跑進來，新台幣怎麼貶得下去？」

匯銀主管說，只要美國等先進國家持續推出寬鬆政策、利率又貼在谷底，就不要期待新台幣匯率會貶值，因為熱錢必須尋找出路，在亞洲國家裡，不論是疫情或經濟基本面，台灣都是優等生，「熱錢不來台灣，要去哪裡？」