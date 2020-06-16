新台幣升勢煞不住 央行加大控管力道、雙管齊下

新台幣匯率強勢難擋，中央銀行今（16）日出招，加大對匯市的控管力道，除尾盤作價外，下午3時後，央行也真槍實彈的進場敲進美元，雙管齊下抑制新台幣匯率升幅，促使升值金額由最多1.85角縮減至6.6分，以29.704元作收，終結連三貶並創逾兩年新高，總成交量14.16億美元。

美國聯準會（Fed）宣布，將透過過次級市場公司信貸機制購入個別公司債，提振投資人信心，資金行情發酵，激勵台北股匯市雙雙大漲，新台幣匯率盤中一度強升1.85角、 最高升抵29.585元；不過匯價逢高，進口商隨即蜂擁搶美元，收盤前一小時，央行不僅進場敲進美元，還依慣例於收盤時作價，守住29.7元價位。

「央行理監事會議即將召開，老大（央行）顯然不樂見新台幣匯率過於強勢，除了尾盤作價，盤中也有進來買，展現守護匯市穩定的決心」，匯銀主管說。

以台灣銀行掛出的美元即期賣匯價觀察，央行近幾日在尾盤作價的調節幅度明顯擴大，前兩天一度擴及1角，但今日尾盤作價幅度縮減至6.4分，主要原因，就是央行不再只有尾盤神來一筆，而是實實在在進場敲進美元。

匯銀主管指出，外資今日依舊維持雙向操作基調，午前大舉匯入，將新台幣匯率推上「29.5」字頭，但午後熱錢卻著眼地緣政治風險升溫、反手回補美元轉為匯出，央行趁勢結合進口商買匯力道抑制新台幣升幅，避免升勢失控。