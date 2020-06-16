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金管會明與金融科技業座談 聚焦金融科技發展路徑圖

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會主委黃天牧將首度跟金融科技業者座談，包括多個金融科技相關組織及新創業者，都受邀與會，會中將聚焦在金管會研提的「金融科技發展路徑圖」，希望業者多提供建言。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
金管會主委黃天牧將首度跟金融科技業者座談，包括多個金融科技相關組織及新創業者，都受邀與會，會中將聚焦在金管會研提的「金融科技發展路徑圖」，希望業者多提供建言。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

金管會主委黃天牧明（17）日將首度跟金融科技業者座談，包括多個金融科技相關組織及新創業者，都受邀與會，會中將聚焦在金管會研提的「金融科技發展路徑圖」，希望業者多提供建言。

金管會綜規處長林吉志今（16）日表示，明天的會議主要是聽業者意見，沒有預設的議題，讓業者暢所欲言，提出各種建議。

黃天牧上任後提出六大興利方案，其中就包括「金融科技發展路徑圖」，因此，金管會也希望針對未來金融科技發展路徑圖的內容，業者能多提意見，供金管會參考。

「金融科技發展路徑圖」預計8月底前提出後實施到2023年底，期程約三年四個月，內容可能包括開放銀行如何進一步推動、金融監理沙盒實驗機制的檢討，如何讓申請案再增加等，以及金融科技創新園區提供的監理門診等功能，如何精進等。

明天受邀與會的單位，包括台灣金融科技協會、中華金融科技產業促進會、台灣區塊鏈大聯盟、金融總會及金融科技創新園區等，以及六位學者專家。

2015年後，歷任金管會主委幾乎都會與金融科技業者座談，黃天牧明天與金融科技業者座談後，未來也可能再排一場金融科技有關的座談會，受邀者則可能以金融業為主，談機器人理財等金融科技發展相關議題。

金融科技 金管會 科技業

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