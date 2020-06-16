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數位存款帳戶夯 金管會擬再鬆綁業務限制

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

銀行力推數位存款帳戶，近幾年，數位存款帳戶均呈倍數成長，為因應數位潮流，金管會擬進一步擴大數位存款帳戶線上業務及開戶對象，包括業界反映最多的企業戶線上開戶，及增加生物辨識可提高交易限額等。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，銀行數位存款帳戶業務從2015年底陸續開辦，初期僅8萬戶，2017年則成長至39.2萬戶，年成長率387%。

2018年及2019年分別再成長至150.8萬戶及338.4萬戶，年成長率分別為285%及124%，年成長率隨著基期墊高而趨緩，但仍持續呈倍數成長。

到今年第1季止，數位存款帳戶首次突破400萬戶，有415萬戶，三類數位存款帳戶全面擴增。

黃光熙表示，因應數位潮流，金管會將持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務，並在基礎驗證機制完備且風險可控的前提下，適時調整現行規範，擴大數位存款帳戶等線上業務的範圍。

金管會官員表示，近來業者反映較多希望放寬的規定，包括第一，開放企業戶線上開戶。

目前數位存款帳戶只有自然人可開戶，企業戶還不行，在外銀爭取下，金管會去年開放單一股東的獨資組織開戶，至於一般公司法人戶還不行，金管會會看銀行公會等相關技術發展成熟度情況，研議開放可行性。

第二，透過增加生物辨識等，提高交易限額。官員表示，這部分是否開放，也須視銀行公會對安全控管強度等，進一步研議。

數位存款帳戶依開戶安全等級，分三類，第一類是全新客戶透過自然人憑證，在線上開立。

第二類，是已開立帳戶的既有客戶，在線上加開的數位帳戶。

第三類，則是其他銀行的存款或信用卡客戶，或既有自行信用卡客戶，在線上開立數位帳戶。

金管會 信用卡

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