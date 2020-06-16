金管會：數位帳戶開戶數連三年倍增

金管會表示，為利民眾了解數位存款帳戶業務發展現況，銀行局自2019年第3季起，已按季將國銀數位存款帳戶開戶數資料公布於銀行局網頁。近期並再將2016年底起每年資料上傳。據金管會統計，數位款帳戶數自2017年起，分別以三倍、兩倍、一倍速度連年倍增。

金管會表示，銀行數位存款帳戶業務於2015年底陸續開辦，據統計，數位存款帳戶於2016年底約僅8萬戶，2017年則成長至39.2萬戶，年成長率387%。2018年及2019年分別再成長至150.8萬戶及338.4萬戶，年成長率分別為285%及124%。金管會指出，年成長率雖隨著基期墊高而趨緩，但每年新開戶數，仍然持續成長中。

數位存款帳戶開辦初期，客戶對象僅限本國成年自然人，帳戶類型也只限新臺幣活期存款帳戶。不過隨著相關機制運作及發展日漸成熟，銀行公會數位存款帳戶相關範本也針對受理對象及帳戶類型，逐步放寬。

其中，帳戶類型於2017年由新台幣活期存款帳戶，擴及外匯活期存款帳戶，2018年再擴及新台幣及外匯定期存款帳戶。受理對象也在2019年增加年滿7歲且領有國民身分證的自然人、年滿20歲且領有晶片居留證的外國人，及負責人為本國成年人的獨資組織。

金管會表示，因應數位潮流，將持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務，並在基礎驗證機制完備且風險可控之前提下，適時調整現行規範，擴大數位存款帳戶等線上業務的範圍。