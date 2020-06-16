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零壹成Lucent Sky AVM代理商 擴大資安領域市場

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

IT加值整合代理商零壹科技（3029）今（16）日宣布，已成為Lucent Sky AVM台灣正式授權代理商，提供通路銷售及技術支援服務。作為Lucent Sky AVM通路夥伴及企業IT解決方案代理商，零壹科技將負責代理Lucent Sky AVM企業軟體解決方案，搭配資安顧問群，將協助客戶提升企業軟體應用程式開發的安全性與效率。

零壹科技總經理黃素娥表示，企業資料外洩持續發生主因，在於多數企業用戶部署的基本資安防護僅治標不治本。必須從應用程式開發流程本身著手，才能全面抵抗駭客攻擊。透過Lucent Sky AVM的全面性資安解決方案，除了一般靜態安全檢測工具所發揮的功能，還具備了市場上獨有的程式碼弱點修正技術，大幅縮短應用程式於資安團隊和開發團隊來回開發流程，進一步將應用程式中的安全性弱點降到最低。結合零壹科技顧問群的專業協助，將協助企業在軟體應用程式開發安全的發展與服務，也可有效因應臨時出現的全面性資安危機。

Lucent Sky 於 2015 年進入台灣市場，至今已為 40 餘家台灣的金融業與政府組織服務。透過 Lucent Sky AVM 專利的應用程式弱點修正技術，台灣多家金融服務業與機構有效的提升網站、雲端應用程式和行動應用程式的安全性，並順利通過 PCI-DSS、ISO/IEC 27001金管會金融檢查等稽核。在企業內部使用自動弱點修正工具，金融機構能快速提升應用程式的安全性，而不需要擔心智慧財產權洩露或是未授權的程式碼變更。政府組織則可在引入委外開發的程式碼時進行掃描與修正，確保程式及所使用的元件符合安全規範。

零壹表示，Lucent Sky在全球已為數千個企業應用程式強化安全，作為Lucent Sky AVM台灣正式授權代理商，零壹科技將與 Lucent Sky攜手協助台灣在地金融機構、公家機關與企業組織於軟體應用程式的開發階段就把弱點移除，有效提升應用程式的安全性，並大幅縮短開發時程。除了能達成用戶限期通過法規稽核的需求，更可以進一步強化資訊安全的根本，為台灣地區用戶打造更完善、更深度的網路安全體驗。

零壹 資安 軟體

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