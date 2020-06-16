宏泰壽若用不動產作價增資？金管會：需個案審酌
2020年第2季即將結束，市場關注壽險業上半年僅剩宏泰人泰一家淨值比低於3%，是否需要增資？保險局副局長張玉煇今（16）日表示，有要求公司研議強化財務體質計畫，做相關投資決策時，需確實考量風險胃納與限額，以健全公司財務結構，公司仍在持續辦理中，但法規目前訂淨值比需看二期（二個半年），因此目前並沒有勒令其增資，目前也尚未收到增資計畫，至於是否可用不動產「作價增資」？張玉煇說，現行法規沒有禁止，但是還是會採個案審酌。
張玉煇說，宏泰人壽做投資時，需要考量自己風險承受能力，並沒有明確要求要調整投資部位，只是要做好風險管理的原則。過去仍有公司利用不動產作價增資的方面，增加公司淨值，宏泰人壽能否依此模式來提高淨值比？張玉輝回應，過去那是個案，現行法規沒有禁止，但是還是會採個案審酌。
至於被問到宏泰人壽底下有群益期貨跟不動產，若淨值比持續低迷，會要求公司若不增資要賣士地嗎？張玉煇回應，目前還沒有到勒令增資的情況，目前還沒要求其增資；依照淨值比預警指標，淨值比需連續二期（連續二個半年及資本適足率不到200%），目前公司並沒有達到這樣的情況。
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