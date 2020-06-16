郵政壽險擴大紓困 全面調降保單借款與房貸利率
中華郵政公司今（16）日宣布，為協助郵政壽險保戶與房貸戶度過嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情衝擊，提供多項保戶關懷及房貸戶緩繳本金、降息紓困措施，並全面自動調降借款利率，減輕保戶財務負擔。
為擴大紓困措施，中華郵政公司表示，除提供確認罹患嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)的保戶寬延繳納保險費、新增保單借款免息3個月、房貸借款人房貸本金緩繳1年措施外，保單借款利率自今（109）年7月1日起至今年12月31日止，按原借款利率全面自動調降2碼（0.5%）；房貸戶自109年6月1日起至109年11月30日止，利率自動調降1碼（0.25%）。
中華郵政公司表示，申訴率為衡量壽險公司對保戶權益與理賠服務的重要指標，依金融消費評議中心公布人壽保險公司申訴案件及申訴率統計資料，今年第1季壽險業整體申訴件數有1,252件，平均申訴率為萬分之0.05428，中華郵政公司申訴率為萬分之0.02182，為業界最低，排名第一，顯見強化內部教育訓練和宣導，提升第一線業務人員專業與服務品質之成效。且近二年連續榮獲現代保險健康理財雜誌頒發業務員最優(優等)、理賠服務最好(優等)獎項，深獲保戶信賴與肯定。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言