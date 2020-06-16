壽險業前五月總保費收1.25兆元 年減12.6%
壽險公會今（16）日公布統計資料顯示，2020年1~5月壽險業總保費收入達1兆2,528億元，較去年度減12.6%；其中初年度保費收入3,253億元，較去年減少40%，續年度保費收入9,275億元，較去年增加4%。
投資型保險商品部分，保險局就先前銷售主力之目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是 BBB+級以上，即便投資 BBB+級的債券，最多也不能逾基金淨值的 40%，以致連結保單 的基金收益減少，影響投資型保單業績。
另外美國聯準會降息6 碼亦衝擊美元保單銷量，因此前五月投資型初年度保費收入相較去年同期減少。
傳統型保險商品部分，壽險公會表示，在保單責任準備金利率下調 1 碼、利變型保單宣告利率走低，傳統型保單買氣不佳，以及金管會公布宣告利率平穩機制於今 年七月實施，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且保單的合約服務邊際利潤(CSM)不得為負，致使傳統型商品銷售力道減弱，前五月份傳統型初年度保費收入相較去年同期 減少40.5%。
此外，初年度保費收入3,253億元中，各個通路業績分別為壽險公司本身行銷體系佔40.81%；銀行經代保代通路佔48.43%；傳統保險經紀人、保險代理人僅佔10.76%。銀行經代保代通路之初年度保費收入占率高於壽險公司自身行銷體系通路。
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