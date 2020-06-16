刮刮樂「鑽很大」登場 頭獎獎金500萬元

疫情大解封，各種紓困與振興消費政策齊發，台灣彩券公司今（16）日推出新款刮刮樂「鑽很大」，每張售價新台幣500元，頭獎獎金高達500萬元，刮中頭獎荷包直接振興1萬倍。

「鑽很大」遊戲名稱特別取「鑽」與「賺」的諧音，票券上各局遊戲區跟背景都以閃亮耀眼的鑽石為主，襯托出「鑽」大獎的氛圍，頭獎500萬元為今年2月起，發行刮刮樂頭獎金額最高的一款遊戲，中獎免扣稅的5,000元獎項個數，也是歷次發行最多的一次。

台彩表示，鑽很大刮刮樂要讓民眾有機會大「鑽」、小「鑽」一起加倍振興、加倍賺，共有超過120萬個獎項，總中獎率40.14%，總獎金逾10億元。

「鑽很大」消費者刮開「您的號碼」刮區共有22個號碼，再向上對應四顆鑽石中的各局遊戲，若任一局的號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該局獎金。若第五局遊戲中的六個號碼全數出現在「您的號碼」區，即可獲得頭獎500萬元。