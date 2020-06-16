合庫RPA虛擬行員入列 加乘數位科技力

合庫銀行近年來致力於推動數位轉型，自今年起引進機器人流程自動化RPA (Robotic Process Automation)工具，使用敏捷式開發(Agile Development)的手法進行，並以「協助業務化繁為簡」及「提供顧客優質金融服務」為目標來應用於各場景。

今年RPA施作範圍涵蓋了七大業務範疇，包含信用卡、個人金融、法人金融、信託、財富管理、洗錢防制、電子金融等，運用聚焦使用者及數位邏輯脈絡的「設計思考工作坊(Design Thinking Workshop)」來進行複雜業務環境的流程梳理。在作業流程自動化後，員工可更專注審議需決策的工作項目，達到經營策略質量提升的目的。未來也將結合AI不斷優化RPA工具，並透過資料科學等數據技術，分析機器人的執行過程，進而優化顧客體驗。

合庫銀行表示，過去業務中有過多的人工作業，以目前已經上線的「信用卡消費爭議帳款處理作業」而言，行員在收到顧客申請書後，RPA立即到內外部系統進行登打、查詢及建檔，整個業務流程執行的時間是以往由「人」來執行的一半，不僅加速執行的作業時間，也避免因重複性作業產生人工的錯誤，並且可以更快速替客戶反應其爭議款，將高素質的人力用在提高客戶滿意度。

此外，合庫銀行長期秉持「主動、靈活、創新」的服務精神，除借助科技的力量將作業流程自動化外，更強化創新的能力以提供穩健的金融服務及金融產品，以近期亮眼推出的「合庫樂活卡」而言，專為銀髮退休族設計，對於指定之交通、有機餐飲及醫材藥局等提供高額的現金回饋。

另外，針對繳納108年度個人綜合所得稅，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，綜所稅繳納期間延長至6月底，提醒尚未納稅的民眾可多利用信用卡繳納稅額，於109年繳稅期間，凡刷合庫銀行個人信用卡，不限卡別、不限稅額皆享有刷卡免手續費的優惠，符合資格更可享有抽獎優惠及滿額禮，相關優惠詳洽合庫銀行官網公告，亦可利用LINE官方帳號「@COBANK」，由「i祕書」提供即時問題回覆，獲得不定時推播優惠訊息，享受便利隨身的合庫銀行服務。