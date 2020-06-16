公股振興點火射兩箭 財長：將祭出兆元振興融資方案

我國邁入振興階段，財政部長蘇建榮指出，公股金融機構將透過投資、融資雙方面協助振興，像是旗下創投子公司將擺脫過去以融資為重，轉變為直接投資進入民間，預估資金總額度達百億元。除此，九大公股銀行也在一年內提供一兆元資金額度，利率不到2%的振興方案，滿足企業資金需求。

財政部今（16）日舉辦端午節記者會，由蘇建榮主持。他於會中指出，公股金融事業所成立的創投子公司，結合民間資金與資源，依照創投本身規模大小，募集不同類型的創投資金，預估六家合計總額度為100億元，由各公股自主成立多家不同性質與目標之創投基金。

蘇建榮說，貿易戰與疫情後的振興階段，產業鏈面臨重整、企業面臨升級轉型，此時各家創投基金可提供必要的資金協助，特別在疫情後的振興階段，創投基金更可以扮演點火角色，促進民間投資，提供景氣更能促進就業。

除此之外，九大公股銀行更攜手祭出兆元振興融資方案，一年內提供一兆元資金額度，以滿足國際鏈結布局、創新以及轉型升級等企業資球，該方案採基準利率加碼不超過2%，現金新台幣融資利率最高為2.81%，對目前國內仍有中小企誒借款利率超過4%的情形，有很大的幫助。

針對振興階段，財政部於上次的公股例會當中，就有邀請第一創業投資公司及彰銀創業投資公司報告「公股創投事業之介紹與經營策略」，報告指出，創業投資對國家經濟發展及產業創新轉型扮演重要角色，提供新創企業長期資金來源，與具潛力企業共同成長。

蘇建榮也促請公股創投事業，可提升經營團隊投資專業與多元化，擴大投資量能，協助產業振興及創新，扶持企業提升競爭力，加速經濟復原與產業轉型，以發揮創投最大功能。