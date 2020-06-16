快訊

獨／創辦人長子挺姊夫 最大輪胎廠正新經營權恐變天

龐佩奧明會楊潔篪：「美中夏威夷密談」準備談什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中關係不確定 銀行建議美元為外幣配置核心部位

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

隨新冠肺炎病毒疫情趨緩，美元強勢動能稍有放緩，過去跌幅過重的貨幣，出現反彈跡象。要棄美元抱非美了嗎？中國信託商業銀行認為，未來匯率市場焦點轉向政治經濟的動向，美中關係的不確定性，不僅對人民幣有所衝擊，也對其他貨幣造成影響，建議美元仍為外幣配置的核心部位。

中信銀行表示，外幣已成為民眾基本投資工具之一，隨著疫情趨緩，匯率市場流動性改善，美元強勢動能稍有放緩，避險情緒下滑，非美元貨幣呈現反彈有餘但趨勢不足的態勢，美元仍為外幣配置的核心部位。

土地銀行也建議，匯率起伏波動大，預測不易，有購買期繳型外幣保單、購買海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶，可多採分批結匯方式以降低風險。

民眾可多加利用中信銀行四大便捷換匯功能，不定時限時限量優惠幣別，定期定額換匯服務、匯率到價通知與24小時換匯服務，定期定額換匯服務不僅可以設定扣款日，分批購入外幣，達到分散價位風險效果，也能享新臺幣兌換14種外幣即期匯差優惠，其中美元最高可享減免2分優惠。參加中國信託17日的「17 換匯吧」活動，可把握換匯優惠投資美元。

中信銀行「17換匯吧」於本月17日上午9時至下午3時30分進行，當日上午9時至12時推出優惠組數，共計1888組新臺幣兌換「美元」或「當日公布驚喜幣別」的限量線上換匯優惠，美元最高可減免3.5分，未搶到限量優惠的民眾，當日線上換匯仍享新臺幣兌換14種外幣即期匯差優惠。

尚未持有中信銀行外幣帳戶的民眾，即日起至今年6月30日止，開立My Way外幣數位存款帳戶，可享14種外幣線上換匯優惠與每月一次外幣ATM提領或存款免手續費優惠，現省新臺幣100元。

土地銀行今年6月也推出美元定存優惠專案，最高可享年利率0.70%的優利定存。不論新舊資金，只要單筆達美元5萬元以上，即可享一年期年利率0.65%的優利美元定存。另為回饋舊存戶，若以新臺幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達美元5萬元以上，更可享有一年期年利率0.70%的優惠利率。

未達美元5萬元以上的新資金，或是既有美元存款，土銀也提供低門檻的優惠利率定存，只要臨櫃美元5000元以上、網銀美元1000元以上，即可享有一年期年利率 0.60%。

中信銀行 定存 匯率

延伸閱讀

人民幣優利定存 年息最高2.48%

土銀網銀加碼匯率優惠 美元定存1年最高0.7%

修補美中關係？美媒：龐培歐計畫在夏威夷會見中國官員

中國問題專家 徐斯儉有助處理台美中關係

相關新聞

【官民爭彰銀1】政府砸百億搶殯葬王董事 與台新金拚經營權

經營權之戰持續15年、每3年1度的彰化銀行董事改選，即將在6月19日登場，台新金控及以財政部為首的泛公股陣營，為了爭奪經營權，交火日趨激烈。台新意在搶回彰銀經營權，公股卻有輸不得的壓力，這場國家隊VS.台新金的攻防進入蓋牌階段，結果是否變天，將影響政局與金融市場。

美中關係不確定 銀行建議美元為外幣配置核心部位

隨新冠肺炎病毒疫情趨緩，美元強勢動能稍有放緩，過去跌幅過重的貨幣，出現反彈跡象。要棄美元抱非美了嗎？中國信託商業銀行認為...

買中國基金三要訣 最關健的一點是「A股純度」

境內外中國基金高達數百檔，投資人面臨不知如何找尋最佳標的困擾，台新投信表示，投資中國基金「A股純度」是關鍵，A股比重愈高...

憂北京疫情 這一回他們這樣做

北京突然出現的第二波新冠肺炎病毒疫情繼續蔓延，國銀目前沒有北京分行，僅合作金庫和中國信託銀行有北京辦事處，以合作金庫來說...

純網銀Line Bank年底開業 辦公室搶進信義區點石大樓

看好台灣的市場潛力，來自新加坡的共享辦公室品牌JustCo，在台灣台北市黃金地段信義計畫區的點石大樓開出台北第三間據點，...

網龍股東會落幕 《黃易群俠傳M》刪檔封測將啟動

網龍（3083）今（16）日舉行股東常會，會中順利通過去年財報等事項，今年無董事改選，也連續第七年不派發現金股利。網龍自...

憂北京疫情 這一回銀行業這樣做

北京突然出現的第二波新冠狀病毒疫情繼續蔓延，國銀目前沒有北京分行，僅合作金庫和中國信託銀行有北京辦事處，以合作金庫來說，...

富邦高成長基金 表現亮眼

日前投信投顧公會委託台大財金系製作的2020年5月基金績效評比表出爐，富邦投信旗下台股基金績效亮眼。富邦高成長基金經理人...

定期定額升溫 統一投信連三月創歷史新高

5月全體投信定期定額扣款筆數69.8萬筆，較新冠肺炎疫情發生前（1月）成長13%，扣款金額38.27億元成長14%。如果...

三原因…台灣成資金避風港

台灣因經濟基本面佳、防疫控制得宜，成為外資眼中的「避險」聖地，也因此，今年來不論台股是漲或跌，新台幣匯率都能維持強勢。匯...

黃天牧：五招強化金融戰力

金管會主委黃天牧將推動五項金融基礎措施，包括放寬負責人資格積極條件，增列金融科技、資安、行銷等專才，也可擔任負責人，以廣...

最愛《湯姆歷險記》 黃天牧有顆頑童心

新上任的金管會主委黃天牧在行政院官網兒童版自我介紹中，自述小時候最愛讀美國知名作家馬克吐溫所著的《湯姆歷險記》，自己英文...

熱門新聞

畢業生賀禮到！上工滿3個月勞動部就幫你加薪2萬元

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

外資續匯入、新台幣連貶三天 長長下影線透露的秘密

超商預購紙本三倍券 可用電支、電票、信用卡付款

藏富於民 台灣蟬聯全球第五大債權國

國人瘋5G又破紀錄！元大硬5G ETF募集衝百億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。