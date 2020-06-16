美中關係不確定 銀行建議美元為外幣配置核心部位

隨新冠肺炎病毒疫情趨緩，美元強勢動能稍有放緩，過去跌幅過重的貨幣，出現反彈跡象。要棄美元抱非美了嗎？中國信託商業銀行認為，未來匯率市場焦點轉向政治經濟的動向，美中關係的不確定性，不僅對人民幣有所衝擊，也對其他貨幣造成影響，建議美元仍為外幣配置的核心部位。

中信銀行表示，外幣已成為民眾基本投資工具之一，隨著疫情趨緩，匯率市場流動性改善，美元強勢動能稍有放緩，避險情緒下滑，非美元貨幣呈現反彈有餘但趨勢不足的態勢，美元仍為外幣配置的核心部位。

土地銀行也建議，匯率起伏波動大，預測不易，有購買期繳型外幣保單、購買海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶，可多採分批結匯方式以降低風險。

民眾可多加利用中信銀行四大便捷換匯功能，不定時限時限量優惠幣別，定期定額換匯服務、匯率到價通知與24小時換匯服務，定期定額換匯服務不僅可以設定扣款日，分批購入外幣，達到分散價位風險效果，也能享新臺幣兌換14種外幣即期匯差優惠，其中美元最高可享減免2分優惠。參加中國信託17日的「17 換匯吧」活動，可把握換匯優惠投資美元。

中信銀行「17換匯吧」於本月17日上午9時至下午3時30分進行，當日上午9時至12時推出優惠組數，共計1888組新臺幣兌換「美元」或「當日公布驚喜幣別」的限量線上換匯優惠，美元最高可減免3.5分，未搶到限量優惠的民眾，當日線上換匯仍享新臺幣兌換14種外幣即期匯差優惠。

尚未持有中信銀行外幣帳戶的民眾，即日起至今年6月30日止，開立My Way外幣數位存款帳戶，可享14種外幣線上換匯優惠與每月一次外幣ATM提領或存款免手續費優惠，現省新臺幣100元。

土地銀行今年6月也推出美元定存優惠專案，最高可享年利率0.70%的優利定存。不論新舊資金，只要單筆達美元5萬元以上，即可享一年期年利率0.65%的優利美元定存。另為回饋舊存戶，若以新臺幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達美元5萬元以上，更可享有一年期年利率0.70%的優惠利率。

未達美元5萬元以上的新資金，或是既有美元存款，土銀也提供低門檻的優惠利率定存，只要臨櫃美元5000元以上、網銀美元1000元以上，即可享有一年期年利率 0.60%。