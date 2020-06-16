網龍股東會落幕 《黃易群俠傳M》刪檔封測將啟動

網龍（3083）今（16）日舉行股東常會，會中順利通過去年財報等事項，今年無董事改選，也連續第七年不派發現金股利。網龍自製端遊轉手機遊戲經典IP大作《黃易群俠傳M》上市在即，成為法人聚焦重點，日前玩家交流會落幕，接下來刪檔封測活動即將啟動，上市前會舉辦預先登錄，整體進度符合法人預期。

網龍今年上半年無新作推出，缺乏成長動能，累計前五個月營收2.03億元，年減33.4%，《黃易群俠傳M》為接下來一大重點。網龍緊鑼密鼓透過線上、線下通路進行宣傳，網龍總經理呂學森也出席活動，為玩家帶來香港黃易老師妻子的書信。

網龍今年3月，一度跌落37.3元低點，不過在《黃易群俠傳M》上市前效應帶動下，股價一路上攻，近期屢屢衝破90元，今（16）日盤中曾攻上94元波段高點，但隨後遭遇賣壓，走勢由紅翻黑，午盤前仍在平盤下方遊走。

傳奇（4994）及網龍股東會登場後，本周尚有鈊象（3293）、智冠（5478）、橘子（6180）及辣椒（4946）等遊戲廠股東會將登場，其中，遊戲股王鈊象股東會備受外界關注。

鈊象在行動端業務帶動下，今年持續成長，日前公告5月自結損益，營收6.82億元，月增15%，年增74%，創歷年新高；單月稅前純益3.71億元，每股稅前純益5.26元。鈊象近期股價穩健走在600元之上，今天帶量走揚，盤中最高一度漲至622元。