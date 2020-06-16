憂北京疫情 這一回銀行業這樣做

北京突然出現的第二波新冠狀病毒疫情繼續蔓延，國銀目前沒有北京分行，僅合作金庫和中國信託銀行有北京辦事處，以合作金庫來說，目前北京辦事處仍正常上班，但配合當地政府防疫政策，辦事處人員暫停外訪活動。

另一方面，距離北京不遠，合作金庫還有天津分行；合庫銀行表示，天津分行也正常上班，仍要以當地政府防疫政策為主，但面對疫情，同仁們都已經非常有經驗，即使目前看起來疫情有再度趨於嚴峻，除了不敢掉以輕心之外，也沒在怕。

至於在台灣方面，雖然已經於6月7日宣布解封，但是花旗銀行（台灣）仍持續採取積極且嚴謹的防疫措施，持續加強辦公場所的清潔及消毐，部分員工仍實施分散辦公與居家辦公，也維持員工的跨國商務差旅及會議人數的限制。在辦公場所 ，若無法維持1.5公尺的社交距離，亦鼓勵同仁佩戴口罩 。

台灣企銀表示，目前一切正常，無特別因應措施，但是會密切注意疫情動態。

保險業方面，全球人壽行政長黃宏杰表示，因應疫情啟動「營運不中斷」計畫並沒有因台灣在6月7日解封而解散，只是同仁從異地上班的地方，回到了原本的辦公室，但一旦疫情再度升高，會立刻重啟異地辦公和居家上班等機制隨時因應。

從武漢宣布封城之後，國銀就必須每天根據海外分行的人員出勤狀況，分成A、B、C、D四種等級回報給銀行局；A是正常營業場所上班，B是採二批人員分組上班，C是採二批人員輪值上班，D比較複雜其中包括有人員異地上班。

以合作金庫來說，大中華地區都是A級，但是新南向和歐美地區，因為疫情比較嚴重是C級，目前還沒有B級狀況出現。