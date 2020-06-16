快訊

影／宛如電影情節！急押解人犯 高雄警車騰空飛起

北京疫情指向進口生鮭魚？台大名醫分析真正原因

富邦高成長基金 表現亮眼

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
富邦投信旗下國內股票型基金績效表現
富邦投信旗下國內股票型基金績效表現

日前投信投顧公會委託台大財金系製作的2020年5月基金績效評比表出爐，富邦投信旗下台股基金績效亮眼。富邦高成長基金經理人許佳君表示，短線應持續關注疫情與美中衝突，可能造成台股延續震盪整理，然而受疫情衝擊後評價偏低的個股，仍相對有成長潛力；長線而言，對台股仍持正面看法，短線若有明顯拉回，仍是中長線布局機會，建議投資人可採定期定額方式布局台股基金。

短線來看，許佳君認為，雖然台灣受疫情衝擊相對輕，總經表現也相對鄰近亞洲及歐美穩健，惟外圍風險猶存，攸關海外需求與企業營收表現，如海外疫情與美中貿易衝突，均須保持關注。而台股歷經第一季股災後，截至上周五(12日)，已自3月低點反彈約三成，顯示市場多已反應疫情趨緩相關利多，然而近期美中衝突及香港問題等政治風險影響，短線上不排除延續震盪整理可能。

不過，許佳君進一步分析，整體上對台股的中長期看法仍維持正面，主要有以下兩個因素：第一，歐美疫情雖仍嚴重，尚須關注是否有二次感染，但隨著陸續復工並重啟經濟活動，未來預期正面看待；第二，美中貿易衝突及華為限制令，雖干擾市場情緒，但由於中國大陸產業鏈去美化趨勢、加上美國持續限制對華為供貨，以及歐美各國開始思考產業上是否過度依賴大陸等問題，因此未來在供應鏈上，台廠反而有受惠機會。

許佳君表示，預期第2季至第3季景氣仍有波動，但第4季相對有表現空間，尤其後續看好工具機、循環性產業(如記憶體、被動元件、汽車、營建等基期較低的類股)、5G基地台、以及受疫情衝擊後評價偏低的個股，仍相對有成長潛力，故台股長線仍持正面看法，短線若有明顯拉回，仍是中長線布局機會。

目前台股指數位置相對高，許佳君說，在基金操作策略上將會是選股不選市，布局高殖利率個股、低PE/PB族群、類股輪動，並減碼漲多、評價過高、季報不如預期個股為主，維持中性偏高持股水位，持股主軸以解封概念股為主，科技類股方面將持續加碼跌深優質趨勢股。

由於目前台股仍有高檔震盪整理的可能性，富邦投信表示，投資人可透過定期定額方式建立長期的核心配置，分散買進時點並持續投資，長期下來可降低市場波動風險，且不受短期景氣循環影響，並能兼顧收益。

為了嘉惠投資大眾，9月底前投資人只要成功以定期定額方式，透過富邦投信官網或APP進行申購富邦高成長基金、富邦長紅基金、富邦精銳中小基金等台股基金，皆可享終身0手續費優惠，且為使投資人定期定額投資更有彈性，針對一般基金的定期定額推出「日日扣」功能，意即每個月1~28日皆可扣款，讓投資人自由選、自由配，以期在金融市場變局中掌握長線行情表現。

台股指數 富邦投信 疫情

延伸閱讀

道瓊期漲300點 台股勁揚逾200點

多頭吹起反攻號角 台股盤中勁揚逾200點站回五日均線

美股開低走高拉尾盤 三檔槓桿型ETF漲幅近一成

美股由黑翻紅 台股開高走高站回11,400關卡

相關新聞

最愛《湯姆歷險記》 黃天牧有顆頑童心

新上任的金管會主委黃天牧在行政院官網兒童版自我介紹中，自述小時候最愛讀美國知名作家馬克吐溫所著的《湯姆歷險記》，自己英文...

富邦高成長基金 表現亮眼

日前投信投顧公會委託台大財金系製作的2020年5月基金績效評比表出爐，富邦投信旗下台股基金績效亮眼。富邦高成長基金經理人...

定期定額升溫 統一投信連三月創歷史新高

5月全體投信定期定額扣款筆數69.8萬筆，較新冠肺炎疫情發生前（1月）成長13%，扣款金額38.27億元成長14%。如果...

三原因…台灣成資金避風港

台灣因經濟基本面佳、防疫控制得宜，成為外資眼中的「避險」聖地，也因此，今年來不論台股是漲或跌，新台幣匯率都能維持強勢。匯...

黃天牧：五招強化金融戰力

金管會主委黃天牧將推動五項金融基礎措施，包括放寬負責人資格積極條件，增列金融科技、資安、行銷等專才，也可擔任負責人，以廣...

壽險海外投資上限 不調降

國泰金控總經理李長庚上周五（12日）股東會為壽險業請命，但日韓近期相繼修法，通過提高保險業海外投資上限至50%，比台灣的...

股匯不同調…台幣強勢 一度升逾1角

台股昨天大跌，但新台幣匯率卻相對強勢，盤中強升一點○六角、午後台股翻黑，市場氣氛改變，加上中央銀行收盤前半小時進場調節，...

黃天牧談務實 「喊什麼中心 不如先補強」

「我不要誇大，我要很務實，我要說到做到。」黃天牧昨在聯訪最後說了這句話，過程中至少提及四次「務實」兩字，反映他個性講究實...

黃天牧提疫後「振興IPO」

新冠疫情衝擊各行各業，打亂許多企業ＩＰＯ籌資計畫，金管會提出辦法「振興ＩＰＯ（首次公開募股）」，新任主委黃天牧昨接受媒體...

央行戰熱錢 台幣升翻貶

熱錢滯台加上出口商蜂擁拋匯，使新台幣匯率相對強勢，中央銀行尾盤頻頻進場作價，進而導致新台幣盤中強升、尾盤卻翻貶作收。

邱淑貞 升金管會副主委

行政院昨（15）日核定多項人事案，原銀行局長邱淑貞升任金管會常務副主委；原財政部政次吳自心接任期交所董事長；交通部觀光局...

罕見！ 航空業匯回人民幣資金

受到新冠肺炎疫情衝擊，航空業罕見自中國大陸匯回人民幣存款，成為5月國銀人民幣存款增加的關鍵主因。中央銀行昨（15）日公布...

熱門新聞

合一新藥ON101 解盲通過

應屆畢業生快申請！勞動部3萬元「青年就業獎勵」開跑

畢業生賀禮到！上工滿3個月勞動部就幫你加薪2萬元

外資續匯入、新台幣連貶三天 長長下影線透露的秘密

金管會公告 邱淑貞升任金管會副主委

藏富於民 台灣蟬聯全球第五大債權國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。