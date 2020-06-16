富邦高成長基金 表現亮眼

日前投信投顧公會委託台大財金系製作的2020年5月基金績效評比表出爐，富邦投信旗下台股基金績效亮眼。富邦高成長基金經理人許佳君表示，短線應持續關注疫情與美中衝突，可能造成台股延續震盪整理，然而受疫情衝擊後評價偏低的個股，仍相對有成長潛力；長線而言，對台股仍持正面看法，短線若有明顯拉回，仍是中長線布局機會，建議投資人可採定期定額方式布局台股基金。

短線來看，許佳君認為，雖然台灣受疫情衝擊相對輕，總經表現也相對鄰近亞洲及歐美穩健，惟外圍風險猶存，攸關海外需求與企業營收表現，如海外疫情與美中貿易衝突，均須保持關注。而台股歷經第一季股災後，截至上周五(12日)，已自3月低點反彈約三成，顯示市場多已反應疫情趨緩相關利多，然而近期美中衝突及香港問題等政治風險影響，短線上不排除延續震盪整理可能。

不過，許佳君進一步分析，整體上對台股的中長期看法仍維持正面，主要有以下兩個因素：第一，歐美疫情雖仍嚴重，尚須關注是否有二次感染，但隨著陸續復工並重啟經濟活動，未來預期正面看待；第二，美中貿易衝突及華為限制令，雖干擾市場情緒，但由於中國大陸產業鏈去美化趨勢、加上美國持續限制對華為供貨，以及歐美各國開始思考產業上是否過度依賴大陸等問題，因此未來在供應鏈上，台廠反而有受惠機會。

許佳君表示，預期第2季至第3季景氣仍有波動，但第4季相對有表現空間，尤其後續看好工具機、循環性產業(如記憶體、被動元件、汽車、營建等基期較低的類股)、5G基地台、以及受疫情衝擊後評價偏低的個股，仍相對有成長潛力，故台股長線仍持正面看法，短線若有明顯拉回，仍是中長線布局機會。

目前台股指數位置相對高，許佳君說，在基金操作策略上將會是選股不選市，布局高殖利率個股、低PE/PB族群、類股輪動，並減碼漲多、評價過高、季報不如預期個股為主，維持中性偏高持股水位，持股主軸以解封概念股為主，科技類股方面將持續加碼跌深優質趨勢股。

由於目前台股仍有高檔震盪整理的可能性，富邦投信表示，投資人可透過定期定額方式建立長期的核心配置，分散買進時點並持續投資，長期下來可降低市場波動風險，且不受短期景氣循環影響，並能兼顧收益。

為了嘉惠投資大眾，9月底前投資人只要成功以定期定額方式，透過富邦投信官網或APP進行申購富邦高成長基金、富邦長紅基金、富邦精銳中小基金等台股基金，皆可享終身0手續費優惠，且為使投資人定期定額投資更有彈性，針對一般基金的定期定額推出「日日扣」功能，意即每個月1~28日皆可扣款，讓投資人自由選、自由配，以期在金融市場變局中掌握長線行情表現。