定期定額升溫 統一投信連三月創歷史新高

5月全體投信定期定額扣款筆數69.8萬筆，較新冠肺炎疫情發生前（1月）成長13%，扣款金額38.27億元成長14%。如果跟去年同期相比，扣款筆數成長15%、扣款金額成長達20%。法人分析，顯示在股市修正之後，加上波動劇烈階段，投資人更願意採用定期定額策略。

根據投信投顧公會最新資料，以投信公司定期定額扣款筆數、金額及人數，統一投信居冠，5月扣款金額5.38億元、扣款筆數超過10萬筆，而且，自3月股災以來，統一投信每月扣款筆數及金額已連續三個月刷新該公司的歷史新高。

統一投信表示，「高潛力市場x得獎團隊基金x定期定額長期投資」的公式，是基金投資人獲取豐厚回報的最佳策略，若趁股災低檔加碼，還能快速擴大報酬率。由於統一投信旗下多檔基金長期績效穩健，在3月新上線定期定額「日日扣」功能，每天都可以是扣款日，申購或變更的生效日只需一個工作天，尚未正式對外發布時，已有不少舊客戶利用這項新功能危機入市，在3月下旬新增多個扣款日，趁股市大跌後撿便宜，買進更多單位數。

4月、5月隨著股市回升，投資人信心增強，但又擔心經濟前景不明或爆發第二波疫情，單筆投入不容易抓進場點，因此也有不少大額投資人改成「天天扣款」，例如，原本想單筆申購100萬元的客戶，改為每天扣款1萬元，分散在三個月內投入。

另外，也有不少原本有在投資個股的客戶，擔心現階段企業經營風險高，萬一選錯股票風險大，於是調配資金申購由專業經理人操作的股票型基金。統一「日日扣」具備高彈性、高效率特性，可以跟個人資金規劃更貼合，滿足不同族群需求，加上推出零手續費，使得扣款筆數與金額連月刷新高。