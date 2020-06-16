黃天牧提疫後「振興IPO」

新冠疫情衝擊各行各業，打亂許多企業ＩＰＯ籌資計畫，金管會提出辦法「振興ＩＰＯ（首次公開募股）」，新任主委黃天牧昨接受媒體聯訪透露，研議暫時放寬「獲利潛力」認定標準，讓受疫情衝擊的公司，得以透過替代方案依照原訂時程ＩＰＯ或ＳＰＯ（現金增資）。

黃天牧說，ＩＰＯ募資針對科技、新創、生技等無獲利門檻者，過去要看連續三年獲利衡量市場潛力，假設十月申請興櫃，要交今年一至六月半年報，但受疫情影響獲利衰退，半年報恐無法看出市場潛力，因此研議放寬可看七至九月第三季財報，作為疫情暫行認定措施。

疫情過後，國內金融環境也面臨困局，除了產業獲利衰退影響ＩＰＯ，低利率更直接衝擊銀行、保險業。除振興外，黃天牧也提醒金融業注意風險，他說，金融業面臨黑天鵝、灰犀牛、資安、地緣政治，還有低利率環境，甚至是最近提出的「綠天鵝」，指氣候變遷對金融機構造成衝擊，但「金融業不可能只守住台灣這市場，勢必要走到國際」，只是走出去要更小心。

黃天牧也認為，利率對保險業更是牽一髮動全身，現在利率更低，對資產負債面將是更大挑戰。保險業海外投資已達百分之六十六，高過其他國家，雖沒有要立刻降低，也能理解保險業是「不得不」到國外投資，但對這數字要非常謹慎，不要讓社會對保險業擔心。

證券業部分，黃天牧指出，直接金融應要在市場上扮演更重要角色，包含讓中小企業、新創能在兼顧風險與投資人保護前提下取得資金。

但黃天牧強調，其他國家都很驚訝台灣金融業在低利率下還能夠獲利，未來低利率帶來的挑戰會更多，但國內金融韌性好，韌性好就能找出永續生存發展方法，他對金融股有信心。