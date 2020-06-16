聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃天牧提疫後「振興IPO」

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
金管會主委黃天牧昨提出將「振興ＩＰＯ（首次公開募股）」，讓受疫情衝擊的公司，得以透過替代方案依照原訂時程增資。記者潘俊宏／攝影
金管會主委黃天牧昨提出將「振興ＩＰＯ（首次公開募股）」，讓受疫情衝擊的公司，得以透過替代方案依照原訂時程增資。記者潘俊宏／攝影

新冠疫情衝擊各行各業，打亂許多企業ＩＰＯ籌資計畫，金管會提出辦法「振興ＩＰＯ（首次公開募股）」，新任主委黃天牧昨接受媒體聯訪透露，研議暫時放寬「獲利潛力」認定標準，讓受疫情衝擊的公司，得以透過替代方案依照原訂時程ＩＰＯ或ＳＰＯ（現金增資）。

黃天牧說，ＩＰＯ募資針對科技、新創、生技等無獲利門檻者，過去要看連續三年獲利衡量市場潛力，假設十月申請興櫃，要交今年一至六月半年報，但受疫情影響獲利衰退，半年報恐無法看出市場潛力，因此研議放寬可看七至九月第三季財報，作為疫情暫行認定措施。

疫情過後，國內金融環境也面臨困局，除了產業獲利衰退影響ＩＰＯ，低利率更直接衝擊銀行、保險業。除振興外，黃天牧也提醒金融業注意風險，他說，金融業面臨黑天鵝、灰犀牛、資安、地緣政治，還有低利率環境，甚至是最近提出的「綠天鵝」，指氣候變遷對金融機構造成衝擊，但「金融業不可能只守住台灣這市場，勢必要走到國際」，只是走出去要更小心。

黃天牧也認為，利率對保險業更是牽一髮動全身，現在利率更低，對資產負債面將是更大挑戰。保險業海外投資已達百分之六十六，高過其他國家，雖沒有要立刻降低，也能理解保險業是「不得不」到國外投資，但對這數字要非常謹慎，不要讓社會對保險業擔心。

證券業部分，黃天牧指出，直接金融應要在市場上扮演更重要角色，包含讓中小企業、新創能在兼顧風險與投資人保護前提下取得資金。

但黃天牧強調，其他國家都很驚訝台灣金融業在低利率下還能夠獲利，未來低利率帶來的挑戰會更多，但國內金融韌性好，韌性好就能找出永續生存發展方法，他對金融股有信心。

黃天牧 疫情 保險

延伸閱讀

保險局近日將公布 65歲以上買投資型保單得錄音錄影

金管會高層人事異動 邱淑貞升副主委

金管會公告 邱淑貞升任金管會副主委

催動永續金融 金管會給糖

相關新聞

黃天牧提疫後「振興IPO」

新冠疫情衝擊各行各業，打亂許多企業ＩＰＯ籌資計畫，金管會提出辦法「振興ＩＰＯ（首次公開募股）」，新任主委黃天牧昨接受媒體...

央行戰熱錢 台幣升翻貶

熱錢滯台加上出口商蜂擁拋匯，使新台幣匯率相對強勢，中央銀行尾盤頻頻進場作價，進而導致新台幣盤中強升、尾盤卻翻貶作收。

黃天牧：五招強化金融戰力

金管會主委黃天牧將推動五項金融基礎措施，包括放寬負責人資格積極條件，增列金融科技、資安、行銷等專才，也可擔任負責人，以廣...

最愛《湯姆歷險記》 黃天牧有顆頑童心

新上任的金管會主委黃天牧在行政院官網兒童版自我介紹中，自述小時候最愛讀美國知名作家馬克吐溫所著的《湯姆歷險記》，自己英文...

壽險海外投資上限 不調降

國泰金控總經理李長庚上周五（12日）股東會為壽險業請命，但日韓近期相繼修法，通過提高保險業海外投資上限至50%，比台灣的...

股匯不同調…台幣強勢 一度升逾1角

台股昨天大跌，但新台幣匯率卻相對強勢，盤中強升一點○六角、午後台股翻黑，市場氣氛改變，加上中央銀行收盤前半小時進場調節，...

黃天牧談務實 「喊什麼中心 不如先補強」

「我不要誇大，我要很務實，我要說到做到。」黃天牧昨在聯訪最後說了這句話，過程中至少提及四次「務實」兩字，反映他個性講究實...

邱淑貞 升金管會副主委

行政院昨（15）日核定多項人事案，原銀行局長邱淑貞升任金管會常務副主委；原財政部政次吳自心接任期交所董事長；交通部觀光局...

投資型保單錄音錄影下修至65歲 最快6月底前公告

金管會保險局從今年起要求所有保險公司，只要販售含有解約金的保單給70歲以上長者，一律要錄音或錄影，但爭議仍層出不窮，保險...

外資續匯入、新台幣連貶三天 長長下影線透露的秘密

熱錢滯台加上出口商蜂擁拋匯，使新台幣匯率相對強勢，中央銀行尾盤頻頻進場作價，進而導致新台幣盤中強升、尾盤卻翻貶作收。匯銀...

證基會董事長李啟賢 將接掌華南永昌證券董事長

華南永昌證券3月因權證避險作業，不僅導致鉅額虧損，還遭金管會重懲，董事會也全面改組，其中，證基會董事長李啟賢在列入新一波...

專家：美元下行趨勢未改 人民幣續貶空間有限

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋15日發表人民幣市場周評指出，重啟經濟的同時，二次疫情來襲的可能性也開始升溫，包括日...

熱門新聞

合一新藥ON101 解盲通過

應屆畢業生快申請！勞動部3萬元「青年就業獎勵」開跑

市場點名3家赴美聯軍 台積電：不評論

外資續匯入、新台幣連貶三天 長長下影線透露的秘密

誰說服務業只能拿低薪！這領域每月經常性薪資上衝66K

金管會公告 邱淑貞升任金管會副主委

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。