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三原因…台灣成資金避風港

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

台灣因經濟基本面佳、防疫控制得宜，成為外資眼中的「避險」聖地，也因此，今年來不論台股是漲或跌，新台幣匯率都能維持強勢。匯銀主管指出，為避免新台幣匯率過度強勢、殃及出口競爭力，近日中央銀行尾盤天天進場作價，希望以拖待變、延緩新台幣匯率的升值速度。

今年來，不論台股漲還跌，新台幣匯率在亞洲貨幣中表現相對強勢，關鍵在於台灣疫情控制得宜、經濟基本面表現佳，且台股有高殖利率題材支撐，被外資視為資金「避風港」。

為維持匯市秩序，央行在外匯市場上自有一套管理方式，主要措施包括大額交易即時通報制度、加強遠匯實需原則查核抑制外匯投機行為、督促外匯指定銀行加強匯率風險管理，以及加強外匯業務專案檢查等。

央行指出，台灣貿易依存度高且經濟規模小，匯率波動不宜過大，所以適合採行管理浮動匯率制度。在此一制度下，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若遇上不規則因素（如短期資金大量進出）及季節因素，導致匯率過度波動與失序變動，而有不利於經濟與金融穩定的疑慮時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

央行強調，近年國際短期資本大量且頻繁移動，已取代國際貿易或經濟基本面，成左右匯率變動的主因。

台幣匯率 外匯 新台幣

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