國人瘋5G又破紀錄！元大硬5G ETF募集衝百億

台灣投資人瘋5G，再度催生「百億級」ETF誕生！繼去年「5G ETF」創下全球最大5G ETF紀錄，元大投信上周起募集的「硬5G ETF」元大全球未來關鍵科技，受到市場熱烈追捧，傳出到15日累積規模已達百億元，可望創下台灣ETF史上最大成立紀錄！

元大投信「5G ETF」去年募集引發市場轟動，上市時規模高達96億元，報請成立也有60億元，創下國內股票型ETF發行紀錄。不過若把債券ETF也納入比較，過去上市時達101億元、也是唯一成立破百億的元大美債20年，5G ETF只排第二。

而此次元大再度瞄準5G，簡稱「硬5G ETF」的元大全球未來關鍵科技，瞄準中下游供應鏈，台股權重比5G ETF翻了三倍，高達25%，加上今年來，5G題材仍為台灣股民所追捧，這檔硬5G ETF依舊吸引龐大買氣，在上周募集前三天，規模就破70億，到今天再衝上百億大關。

由於硬5G ETF募集到明（16）天才結束，據悉元大投信也還沒報請成立，因此不論上市或成立規模，都有望突破美債ETF紀錄、創下歷來ETF之最。過去元大投信董事長劉宗聖談台灣人投資5G，熱情比全球投資人都還高。

值得注意元大投信上半年募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」，累積規模已達500億元，加上硬5G ETF又破百億，今年來僅靠兩檔基金就吸金600億元！

元大投信最新統計，受惠元大台灣50同步成長，整體ETF規模升抵1.7兆元，創新高。而元大投信到今年初，總資產規模已超過5,000億元，不排除今年挑戰6,000、甚至7,000億元。