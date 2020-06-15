投資型保單錄音錄影下修至65歲　最快6月底前公告

金管會保險局從今年起要求所有保險公司，只要販售含有解約金的保單給70歲以上長者，一律要錄音或錄影，但爭議仍層出不窮，保險局今表示，確定將下修錄音錄影門檻，針對投資型保單錄音錄影門檻降至65歲，最快6月前會公告，預計第3季上路。

高齡長者投保爭議多，金管會去年已要求所有保險公司，販售給70歲以上長者投資型保單，必須強制錄音或錄影；今年起更擴大範圍，要求只要販售給70歲以上長者含有解約金的保單，全面都要錄音或錄影。

但立委日前指出，高齡長者購買投資型保單的糾紛仍未改善，建議保險局下修門檻。保險局經過研議後，近期與業者達成共識，決議下修錄音錄影的門檻到65歲。

保險局局長施瓊華今表示，已經跟業者開會討論過達成共識，未來販售投資型保單給65歲以上長者，強制都要錄音或錄影，近期就會對外公告，但因為業者需要調整系統，需要給各保險公司一定的調整時間，所以會給予幾個月的緩衝期，不會公告後立即上路。