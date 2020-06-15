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保險局近日將公布 65歲以下買投資型保單得錄音錄影

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會主委黃天牧今（15）日接受訪問提及他上任後將強化金融教育，是一場沒有終點的競賽，尤其是對高齡銀髮理財方面，內容上跟形式上要多一些調整。保險局長施瓊華也首度證實，65歲買投資型保單未來將要錄音錄影，近期就會有結果。但她也說「年齡從70歲下調到65歲，設備增加很多，擴充要成本，因此會給業者調整緩衝期，應該最快第3季會開始實施。

新冠疫情影響，投資型保單連結境外基金、債券等，淨值大減，加上投資型保單一定得綁壽險特性，死亡風險隨年紀愈高，每月所繳的危險保費越多，若補不足就扣帳戶價值，保單可能失效，立委吳秉叡5月中旬在立法院財政委員會質詢表示，高齡銀髮族信任理專，買進投資型保單，花高額保費，卻因新冠疫情帳戶價值直直落，近來糾紛頻傳，呼籲銀行與壽險業者注意，有些商品確實不適合銷售給高齡者，金管會也承諾研議下修買投資型保單需錄音錄影的年齡門檻。

2018年11月金管會要求70歲以上高齡者購買投資型保單，保險業錄音錄影，確定保戶了解保單特性、風險及確認投保意願，2020年1月擴大範圍，凡有解約金保險商品都要「錄音或錄影」，並交代資金來源，否則無法核保，記錄過程須保存至保險契約期滿後五年。上半年新冠疫情衝擊下，更突顯高齡者買投資型保單的風險，保險局和業界討論結果決定下調錄音錄影年齡門檻至65歲，但只限投資型保單，而且因為需要擴充設備等，因此會給予業者一定時間的緩衝期。

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