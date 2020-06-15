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人民幣各天期定存誰最優？上海商銀2.48%為最高水準

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

放眼全體國銀，哪家人民幣存款利率最優？根據中央銀行蒐集到的最新資料，目前市場上，人民幣定存最高水準為上海商銀的6個月期優利定存，利率為2.48%。

央行指出，人民幣1個月期定存利率為高為日盛銀行，年息1.5%；3個月期同樣為日盛銀行，利率1.9%；6個月期為上海商銀，年息2.48%，9個月期為合作金庫銀行，利率為1.45%，1年期也是合庫銀，利率為1.45%。

進一步與4月底相較，3個月期與6個月期的最高利率水準持平，其他天期利率均下調。

至於人民幣清算行中國銀行台北分行給予國銀參加行的轉存款利率，各天期全面上調，上修幅度為0.42個百分點至0.88個百分點。

其中，1個月期轉存利率為1.71％、3個月期1.75%、6個月期1.8%、9個月期1.86%、1年期2.08%。

央行外匯局行務委員陳婉寧指出，中銀台北給予參加行的轉存利率全面上調，與中國大陸境內的資金鬆緊度有關，4月中國人民銀行多次出手寬鬆貨幣、挹注市場流動性，使人民幣利率下挫，不過，5月人行沒有進一步寬鬆動作，推測是疫情趨緩、國內經濟活動轉趨熱絡，對資金的需求也明顯提升，利率水準也逐步恢復先前水準。

人民幣 上海商銀

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