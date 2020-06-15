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外資續匯入、新台幣連貶三天 長長下影線透露的秘密
熱錢滯台加上出口商蜂擁拋匯，使新台幣匯率相對強勢，中央銀行尾盤頻頻進場作價，進而導致新台幣盤中強升、尾盤卻翻貶作收。匯銀主管指出，外資今（15）日早盤匯入，推升新台幣盤中強升1.06角、最高升抵20.656元，午後台股翻黑，外資見風轉舵撤出資金，不樂見新台幣匯率過度強勢，中央銀行收盤前半小時進場，令新台幣翻貶0.8分，收在29.77元，連三貶，總成交量14.195億美元。
「外資雙向操作，早盤大舉匯入、午後因股市大跌轉為匯出，但全日看下來，匯入金額仍大於匯出」，匯銀主管說。
市場擔憂新冠肺炎疫情捲土重來，美股期貨午後重挫，帶動台股由紅翻黑，外資大舉拋售台股逾156億元，台股指數終場重挫123.68點。
按理說，台股大跌、外資拋售台股後匯出資金，新台幣匯率應該也會跟著貶，但午後新台幣匯率卻在出口商積極拋匯下，表現超「抗跌」，收盤前半小時，央行再度進場調節，令新台幣匯率翻貶作收。
匯銀主管說，「老大（指央行）不想讓新台幣匯率升得過快，所以這幾天收盤前都會進場調節」；這也是為什麼，連日來新台幣技術線型總會留下長長的下影線。
央行資料顯示，主要貨幣對美元今天幾乎全面下挫，其中主要貿易對手國韓元單日重貶1%，星元貶值0.39%，人民幣貶值0.28%，新台幣則在央行作價下微幅貶值0.03%，接近平盤作收。
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