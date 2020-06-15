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證基會董事長李啟賢 將接掌華南永昌證券董事長
華南永昌證券3月因權證避險作業，不僅導致鉅額虧損，還遭金管會重懲，董事會也全面改組，其中，證基會董事長李啟賢在列入新一波董事名單中，進一步接掌華南永昌證券董事長也愈來愈有影了。
華南永昌證券3月因權證避險作業導致鉅額虧損，市場盛傳賠了過去十年獲利下，金控也被迫出手，先前市場即傳出，高層有意延攬前證期局局長、前櫃買中心與證交所總經理、現任證基會董事長李啟賢，來重振旗鼓。
今（15）日華南金也公布新任董事名單，包括含李啟賢、楊棋才（三商美邦人壽前總經理）、張雅清、王普、林長信、吳學敏；獨立董事盧正陽、許仁壽（前證交所總經理、前富邦證券董事長）；監察人為林淑妃、周彥宜。
而李啟賢列入新任董事名單，似也確實了將接任華南永昌證券董事長一職的傳言。
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