力挺振興 三倍券刷永豐最高回饋18%

力挺「振興三倍券」，永豐銀行推出刷卡回饋最高18%，一起為台灣經濟加油！永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，自7月1日起，永豐信用卡全卡友於永豐專屬活動網頁完成登錄並於振興券政策期間刷卡累計消費滿3,000元，除可領到政府補助外，永豐亦回饋300元刷卡金；同時，若以永豐幣倍卡綁定行動支付消費，再加碼8%刷卡金，等同最高18%回饋，全力放大振興券效益，讓民眾「揪感心」！

永豐力挺「振興三倍券」 全卡友享10%回饋、幣倍卡加碼領18%

政府推出的「振興三倍券」即將上路，全台包括剛出生的幼兒在內、2,300萬國民都能使用；吳建毅表示，以刷卡方式使用振興券的永豐卡友，在永豐專屬活動網頁完成登錄綁定後，於振興券政策期間刷卡消費累計滿3,000元並獲政府核發補助成功後，永豐再回饋300元刷卡金，回饋比例高達10%。

除擴大消費力道外，永豐銀行同步配合政策推展行動支付；吳建毅表示，若使用永豐「幣倍卡」並綁定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay等行動支付工具消費，除可領取振興補助外，符合條件的卡友可再獲加碼最高8%刷卡金；以刷滿3,000元為例，除政府補助2,000元外，永豐再回饋300元刷卡金及幣倍卡專屬的240元，等同回饋高達2,540元。

永豐現金回饋JCB卡購實體券6%回饋

同時，「振興三倍券」亦可採實體券方式使用；吳建毅表示，為回饋刷卡購買實體振興券的永豐卡友，自7月1日起，刷永豐現金回饋JCB卡在官方指定網站預購振興實體券，可享6%刷卡金回饋；卡友可幫家中小孩或未使用信用卡的親友購買「振興三倍券」，共享超值回饋。詳細內容可連結永豐銀行官方網站或活動網站或加入永豐銀行LINE官方帳號查詢。