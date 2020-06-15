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瞄準消費大爆發 這樣綁卡三倍券升級為四倍券

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

振興三倍券即將上路，為響應振興券政策並加速行動支付的普及，台北富邦銀行攜手LINE Pay，推出多重振興券加碼方案，符合資格的新戶可直接獲得1000點LINE POINTS回饋，以LINE Pay綁定富邦卡消費，則享最高10%的LINE POINTS點數加碼，希望以豐富回饋擴大振興效益、活絡民生經濟。

北富銀表示，邁入後疫情時代，零接觸支付已成重要趨勢，為了鼓勵民眾多體驗嗶支付的方便和安全，特別獨家與LINE Pay合作推出三重振興券加碼回饋。第一重：新戶3+1，4倍消費最開心，新戶於7月1日至7月31日期間，成功申辦J卡（LINE POINTS卡別），即可獲得1,000點LINE POINTS回饋，等於把三倍券直接升級成「4倍券」，回饋率達33%。

第二重：卡友辦新卡10%回饋大方送；若已持有北富銀其他信用卡的卡友，只要在8月31日前成功新申辦J卡（LINE POINTS卡別），即可享有10%（300點）LINE POINTS加碼。

第三重：全體卡友享7%相揪一起挺振興；不僅新卡有，這是針對老卡友也同樣享有回饋，也就是全體卡友推出7%（210點）LINE POINTS回饋。

北富銀表示，上列振興三倍券加碼都可以與信用卡本身的回饋權益疊加，同時信用卡配合指定通路推出的優惠方案，也都可以累加上去，選對卡回饋率最高可達42% 。

LINE 信用卡 LINE Pay

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